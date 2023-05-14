Papa Franciscus, Zelenskiy ile görüştü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı 24 Şubat 2022’den sonra ilk kez Roma’ya ziyarette bulunan Zelenskiy, İtalya temaslarını tamamladıktan sonra Roma’nın komşusu Vatikan Şehir Devleti’ne geçerek Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Papa ile Devlet Başkanı arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin konuları arasında devam eden Ukrayna savaşının yol açtığı insani ve siyasi durum ele alındı.” ifadesi kullanıldı.

“ÇOK ÇAĞRIDA BULUNDU”

Papa’nın savaşın başından bu yana durması için çok sayıda çağrı yaptığı hatırlatılan açıklamada, “Her iki lider de halkı desteklemek için insani yardım çabalarının sürdürülmesi gereği konusunda mutabık kaldı. Papa, özellikle çatışmanın etkilediği en kırılgan insanlar ile masum mağdurlara yönelik insani jestlere acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.” bilgisi verildi.

Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy ise “Milyonlarca Ukraynalının yaşadığı trajediye kişisel olarak gösterdiği dikkatten ötürü kendisine minnettarım. Ukrayna’dan sürgün edilen çocuklardan bahsettim. Onları eve döndürmek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Ayrıca Ukrayna’da Rusya’nın işlediği suçları kınamasını talep ettim. Çünkü mağdur ile saldırgan arasında bir eşitlik olamaz. Adil bir barışa ulaşmak için tek etkili yol olan barış formülümüzden bahsettim ve bunun uygulamasına katılmayı önerdim.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile Papa Franciscus, 8 Şubat 2020’deki son görüşmelerinden bu yana ilk kez ve yine Vatikan’da bir araya gelmiş oldu. Zelenskiy’nin yarın Almanya’ya geçmesi bekleniyor. (AA)