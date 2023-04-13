  • BIST 5.176,16
  • Altın 1259.613
  • Dolar 19.3274
  • Euro 21.3061
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Pentagon’un gizli belgelerini sızdıran kişi yakalandı

» »
ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait gizli belge ve yazışmaları sızdıran kişinin 20'li yaşlarında bir kişi olduğu ortaya çıktı.
Pentagon’un gizli belgelerini sızdıran kişi yakalandı

ABD’de gizli belgeleri sızdırarak ulusal güvenlik incelemesi başlatılmasına neden olan kişinin, askeri üste çalışan 20’li yaşlarında silah tutkunu biri olduğu iddia edildi.

Washington Post’ta yer alan ve belgeleri sızdıran kişi ile aynı çevrimiçi sohbet grubunda oldukları belirtilen iki kişiye dayandırılan haberde, belgelerin yaklaşık 24 kişinin bulunduğu anlık mesaj uygulaması olan Discord grubunda paylaşıldığı ifade ediliyor.

Grubun, “silahlar, askeri giysiler ve Tanrı sevgisi” paylaşan erkeklerden oluştuğu belirtilirken, Discord da dün yaptığı açıklamada emniyet ile işbirliği içinde çalıştığını söyledi.

ABD’de Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinden, İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’a kadar birçok konuda gizli bilgi içeren belgeler sızdırılarak Mart başında sosyal medya platformlarında yayılmaya başlamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 soruda Trump hakkındaki ceza davası: Suçlamalar neler, hüküm giyerse başkan adayı olabilir mi?09 Nisan 2023 Pazar 12:47
  • ABD Türkiye'nin Rusya ile ticaret verilerinin düşmesini bekliyor: 'Takipteyiz'09 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Biden, Rusya kaynaklı “ulusal acil durum”u uzatma kararı aldı08 Nisan 2023 Cumartesi 10:27
  • Biden yönetimi, Afganistan’dan çekilme sürecindeki sorunlar nedeniyle Trump’ı suçladı07 Nisan 2023 Cuma 13:21
  • Trump’ın eşi ortada yok: Sessizliğini koruyor06 Nisan 2023 Perşembe 15:09
  • New York'ta tarihi anlar: Eski ABD Başkanı Trump, resmen gözaltında04 Nisan 2023 Salı 21:17
  • Trump’ın başı dertte… Yeni kanıtlar bulundu03 Nisan 2023 Pazartesi 09:35
  • ABD’lilerin yarısı Trump’ın yargılanmasını istiyor02 Nisan 2023 Pazar 22:34
  • ABD’de kasırga felaketi: Onlarca ölü var02 Nisan 2023 Pazar 17:13
  • Trump’ın 4 Nisan’da mahkemeye çıkması bekleniyor01 Nisan 2023 Cumartesi 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti