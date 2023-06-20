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PFDK'dan '5 yıldız' kararı

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin kupa finalinde giydiği 5 yıldızlı formayla ilgili ceza kararı açıklamadı, incelemenin sürdüğünü duyurdu.
PFDK'dan '5 yıldız' kararı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Fenerbahçe'nin kupa finalinde giydiği 5 yıldızlı formayla ilgili kararı açıklandı.

Kararda incelemenin sürdüğü belirtildi, şöyle denildi:

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına... karar verilmişti"

 

5 yıldız tartışması nedir?

TFF, mevcut Süper Lig'in başlangıcını resmi olarak 1959 yılı kabul ediyor. Yönetmenliğe göre ise her 5 şampiyonluğa bir yıldız veriliyor.

Bu tabloda Galatasaray 23 şampiyonlukla 4 yıldız takarken, Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldız takıyor.

Önceki yıl 1959 öncesi şampiyonlukların da kabul edilmesi için başvuru yapan Fenerbahçe, bu nedenle formasındaki 3 yıldızı kullanmamıştı. Fenerbahçe önümüzdeki yıl için ise 1959 öncesi şampiyonluklarla 28 şampiyonluğu olduğunu belirtip 5 yıldız kullanacağını açıklamıştı.

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