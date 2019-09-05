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PFDK'dan Terim'e 4 maç men cezası

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PFDK'dan Terim'e 4 maç men cezası
PFDK'dan Terim'e 4 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 3. haftasında sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile yaptığı maçta sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı cezası verdiği belirtildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adamı 19 bin lira para cezasına çarptırdığı da kaydedildi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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