Piyasalar karamsar: Kripto paralarda düşüş, dolarda yükseliş sürer mi?

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Çarşamba ABD’de açıklanan enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde gelmesi piyasaların üzerindeki kara bulutları daha da kararttı.

Küresel borsaların tamamı haftayı satış baskısı altında geçirdi. New York’ta teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Naqdaq’ta haftalık kayıp yüzde 8’e dayanırken yılbaşından bu yana yaşanan gerileme yüzde 25’i aştı. Yılbaşından bu yana yurtdışı borsalardan pozitif yönde ayrışan Borsa İstanbul da bu sürece daha fazla kayıtsız kalamadı ve haftayı yüzde 2 civarı kayıpla kapattı.

Diğer yandan kripto para piyasasında deprem yaşandı. arasında piyasa değeri en yüksek olanlardan LUNA’nın fiyatının 100 dolarlardan 1 centin altına gerilemesi bomba etkisi yarattı.

Döviz piyasasında da dalga boyu hisse ve kriptoda olduğu gibi arttı. Fed’in şahinleşmesiyle küresel anlamda değer kazanan dolar, avro karşısında 2017 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kur korumalı mevduat, dövize olan talebi kırmış ve dolar yılbaşından bu yana 13-15 TL bandına sıkışmıştı. Ancak yüksek enflasyonist ortam ve küresel anlamda dolardaki değer artışı doların 15,50 TL’ye yaklaşmasına neden oldu.

Bu noktada, piyasadaki gidişat nasıl olacak?

Dolarda sert yönlü hareket beklenmiyor

Yaz aylarının yaklaşıyor olmasına bağlı olarak artacak turizm gelirleri ve enflasyona endeksli yeni enstrümanların açıklanacak olmasının şu aşamada yukarı yönlü sert bir hareketi engelleyeceği düşünülüyor.

Dünya’dan Ufuk Korcan’ın analiz haberine göre dolar/TL paritesinin teknik görünümüne bakılacak olursa paritenin 14,85-14,99 TL seviyesinin üzerine çıkması yükselişi tetikleyen temel etken. Daha önce direnç noktası olarak çalışan bu bölge artık destek olarak çalışacak. Bu destek bölgesinin üzerinde kalınması ve kapanışlar gelmesi ise paritenin ilk aşamada 15,73 TL direncinin test edilme riskini oldukça artıracak. Bu nokta önemli direnç noktası. Geçilmesi durumunda 17,07 TL seviyesine kadar yükseliş riski artabilir.

‘Bitcoin’de 27.800 dolara dikkat’

Bitcoin’in haftalık bazdaki grafiğinde 37 bin dolar seviyesinin altına inilmesi 21 Eylül 2020 haftasından başlayan yükseliş trendinin de altına gelinmesi anlamı taşıyor. Paritede yaşanan sert düşüşün ‘teknik anlamda’ açıklaması bu. Bunun yanında yine bu trend çizgisinin altında pandemi döneminin başlangıcında görülen 3 bin 900-4 bin dolarlı seviyelerden başlayan trend çizgisi var. Bu trendin destek noktası ise 27 bin 800 dolar seviyelerine denk geliyor. Şimdi BTC/USD paritesinin haftayı bu seviyenin altında tamamlayıp tamamlamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altında yapılacak haftalık kapanışta 26 bin ve 22 bin dolar seviyelerinde ara destek noktaları olmak üzere 20 bin dolar seviyesinin test edilme riski masada olacak. Paritede oluşan baskısının kısmen de olsa zayıflaması için ise tekrar 37 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmanın oluşması görülmeli.