  • BIST 93.809
  • Altın 251,285
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Polisten Lefkoşa'da asayiş ve trafik denetimi

» »
Polisten Lefkoşa'da asayiş ve trafik denetimi
Polisten Lefkoşa'da asayiş ve trafik denetimi

8-9.06.2019 tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası dahilinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleşmiştir. Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve cafeler ile Surlariçi Bölgesinde faaliyet gösteren pansiyonlar, kıraathaneler ve yatı evleri kontrol edilmiştir.

Yapılan kontroller sonucu KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ve hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 385 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 47 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı ise 4 araç trafikten men edilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hem öğrendiklerini sundular hem de eğlendiler03 Haziran 2019 Pazartesi 16:36
  • Lefkoşa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı03 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
  • LTB kanalizasyon projesiyle ilgili sözleşme imzaladı03 Haziran 2019 Pazartesi 12:36
  • Değirmenlik'te sakin İrfan Erbay ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi02 Haziran 2019 Pazar 12:56
  • Büyük Han’da Lbo Çocuk Korosu coşkusu01 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
  • LTB Ritmo'rkestra Grubu ile LTB Engelsiz Halk Dansları Ekibi Dünya Çocuk Günü’nü Kutladı31 Mayıs 2019 Cuma 17:06
  • LTB Başkanı Harmancı: Gönyeli Belediyesi Kermiya Pompa İstasyonu’na yasal olmayan şekilde atık su boşaltıyor30 Mayıs 2019 Perşembe 13:38
  • Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı30 Mayıs 2019 Perşembe 12:44
  • Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği başlıyor30 Mayıs 2019 Perşembe 12:28
  • Dikkat elektrik kesintisi var!29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti