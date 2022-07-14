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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

13.07.2022 tarihinde, İskele’de, M.Y.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, saksılarda ekili boyları yaklaşık 2 cm uzunluğunda 15 adet hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, yaklaşık yarım kilo ağırlığında hint keneviri tohumu, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazi ile bitki yetiştirme ve bakımında kullanılan muhtelif malzemeler bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

13.07.2022 tarihinde, İskele’de, M.Y.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, saksılarda ekili boyları ağırlığında hint keneviri tohumu, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı  olduğuna inanılan iki adet hassas terazi ile bitki yetiştirme ve bakımında kullanılan muhtelif malzemeler bulunarak emare olarak alınmıştır.  

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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