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Polisten Uyuşturucu Operasyonu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Uyuşturucu Operasyonu

04.03.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir araç park yeri içerisinde, A.Y.(E-36)’nin şüpheli hareketleri sonucu, kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 4 adet canlı mermi, yarım gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan el yapımı nargile parçaları ile yemek kaşığı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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