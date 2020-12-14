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Polonya'da kürtaj yasağı protestoları sürüyor

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Polonya'da kürtaj yasağını sertleştiren anayasa mahkemesi kararı yeniden protesto edildi. Varşova'da toplanan binlerce kişi, ceninde ciddi sağlık sorunları olması durumunda da kürtajı yasaklayan karara tepki gösterdi.
Polonya'da kürtaj yasağı protestoları sürüyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da çoğunluğu kadın binlerce kişi kürtajı bazı istisnalar dışında tümüyle yasaklayan anayasa mahkemesi kararını protesto etmek için pazar günü sokaklara döküldü. Polislerin kurduğu barikatlara karşın göstericiler Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri ve Başbakan Yardımcısı Yaroslav Kaçinski'nin evinin yakınına kadar yürüdü. Polis kalabalığa engel olmaya çalışırken Kaçinski'nin evini güvenlik çemberine aldı.

Polonya'da kürtajı neredeyse tümüyle yasaklayan anayasa mahkemesi kararına karşı protestolar Ekim ayından bu yana devam ediyor. Kürtaj yasağını sertleştiren Anayasa Mahkemesi, cenindeki bir bozukluktan dolayı kürtajı anayasaya göre yasa dışı hale getirmişti.

Cenindeki bozukluk yasada "ciddi ve geri döndürülmesi mümkün olmayan cenin bozuklukları ya da ceninin hayatını tehdit eden tedavisiz hastalık" olarak tanımlanıyor. Geçen yıl ülkede yapılan ve resmi kayıt altına alınan bin 110 yasal kürtajın neredeyse tamamının bu kapsama giren Down Sendromu nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

Mahkeme kararında kürtaja ancak hamileliğin annenin hayatını tehlikeye atması, tecavüz ya da ensest yaşanması durumunda izin verileceği belirtiliyor.

Polonya'da yılda yasal yollardan 2 binden az kürtaj yapıldığı belirtiliyor. Ancak kadın örgütleri, yılda yaklaşık 200 bin Polonyalı kadının kürtaj olmak için yurt dışına gittiğini veya illegal yollardan ülkede kürtaj olduğunu ifade ediyor. Kadın hakları savunucuları, anayasa mahkemesi kararının yürürlüğe girmesi durumunda merdiven altı kürtajların sayısının daha da artmasından endişe ediyor.

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