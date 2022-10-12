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Popülaritesi hızla düşen Meghan Markle’ın imzası bile para etmiyor

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Masalları andıran bir evlilikten sonra verdiği röportajlar ve aldığı kararlarla hızla antipati toplayan Meghan Markle'ın artık imzası da değerli değil.
Popülaritesi hızla düşen Meghan Markle’ın imzası bile para etmiyor

Prens Harry ile masalları andıran bir ilişki yaşayıp evlenen Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’ni karşısına aldığı röportajlar vererek hem aileden hem de Kraliyet hayranlarından eleştiri aldı.

Markle’ın bu hareketleri popülaritesini sarsarken imzasının değerini de düşürdü. Markle’ın imzası Vladimir Putin’in imzasıyla artık aynı değere sahip. Kate Middleton’ın imzası 2,250 sterline giderken, Markle’ınki Vladimir Putin’in imzasıyla aynı değerde, yani 125 sterlin ediyor.

Markle gibi Prens Harry’nin imzasının değeri de düştü ama yine de yaklaşık 1.500 sterline satılıyor.

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İmza uzmanı Adrian Roose şunları söyledi: “Endeks, son üç ayda Meghan Markle için küresel internet aramalarında yüzde 33’lük bir düşüş olduğunu gösteriyor ve bu da onun hatıra değerlerinde düşüşe tekabül ediyor. Meghan’ın imzalı fotoğrafları şu anda Vladimir Putin’inkiyle aynı fiyat olan 125 sterlinlik fiyattan mevcut.”

Roose, imza değerinin hatıra eşyalarının değerleri için de belirleyici olduğunu belirtiyor:

 

“Kate Middleton’ın 2002 St Andrew’s Üniversitesi defilesinde giydiği podyum elbisesi 78.000 pound’a satıldı, ancak 2019’da Meghan’ın No.24 Deal or No Deal evrak çantası açık artırmada 5.000 dolara bile satılamadı.”

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