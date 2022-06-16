  • BIST 2.513,96
  • Altın 1013.61
  • Dolar 17.3072
  • Euro 18.0189
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı artıyor

Potada Final heyecanı sürüyor.. Final serisinin 2. Maçı Girne'de KOOP-GAÜ

» »
Potada Final heyecanı sürüyor.. Final serisinin 2. Maçı Girne'de KOOP-GAÜ
Potada Final heyecanı sürüyor.. Final serisinin 2. Maçı Girne'de KOOP-GAÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ikinci maç oynanacak.

Koopspor’un, Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ağırladığı ilk maçın galibi 108 – 68’lik skorla Lefkoşa ekibi olmuştu. Rakibi karşısında 40 sayılık farka ulaşan Koopspor hem seride 1 – 0 öne geçmiş, hem de formda bir görüntü çizmişti. Final serisinin ikinci maçı bu akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.

Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol PlayOff Yarı Finali KOOP-Gençler Birliği maçı ile başlıyor...05 Haziran 2022 Pazar 15:44
  • Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı04 Haziran 2022 Cumartesi 12:13
  • NBA finalinde ilk maçı Boston Celtics kazandı03 Haziran 2022 Cuma 10:38
  • Erten Gazi, Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosunda30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:06
  • Levent College Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye 2.si oldu! Şampiyonluk kıl payı kaçtı!25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:23
  • Levent college Türkiye ikincisi oldu!25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:14
  • Basketbol PROLİG'de normal sezonun son haftasına girerken PLAYOFF oynayacak takımlar kesinleşti24 Mayıs 2022 Salı 15:41
  • KTSYD Euroleague şampiyonu olan Erten Gazi’yi tebrik etti22 Mayıs 2022 Pazar 17:29
  • Başbakan Dt. Ünal Üstel Anadolu Efes ve Gazi’yi tebrik etti22 Mayıs 2022 Pazar 15:19
  • Ergin Ataman dünyaya Türkçe seslendi21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti