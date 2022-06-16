Potada Final heyecanı sürüyor.. Final serisinin 2. Maçı Girne'de KOOP-GAÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ikinci maç oynanacak.
Koopspor’un, Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ağırladığı ilk maçın galibi 108 – 68’lik skorla Lefkoşa ekibi olmuştu. Rakibi karşısında 40 sayılık farka ulaşan Koopspor hem seride 1 – 0 öne geçmiş, hem de formda bir görüntü çizmişti. Final serisinin ikinci maçı bu akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.
Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
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