Prens Harry’nin kitabı hiç yayınlanmayabilir

Vanity Fair'in eski editörü, Prens Harry'nin her şeyi anlattığının söylendiği anı kitabının yayınlanmayacağını, yayınlanırsa Kraliyet'e asla geri dönemeyeceğini iddia ediyor.

Kraliyet Ailesi’nden ayrılan ve eşi Meghan Markle ile birbirinden şoke edici iddialarda bulunarak dikkat çeken Prens Harry’nin konumu, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda bir anı kitabı için yayıneviyle anlaşma yapan Prens Harry, Kraliçe’nin ölümünden sonra bu projesini erteledi ve kitapta bazı düzeltmeler yapmak istediğini belirtti. Ancak uzmanlara göre bu kitap asla yayınlanmayacak.

The Diana Chronicles ve The Palace Papers’ın yazarı Tina Brown’a göre tartışmalı biyografi asla gün ışığı göremeyecek: “Artık bu çıkmazdalar: Tüm bu parayı aldılar ve Harry bir Kraliyet üyesi olarak korkunç hayatı hakkında her şeyi dökmesi gereken bu kitap anlaşmasını yaptı, ama şimdi bu konuda gerçekten işkence görüyor çünkü hiçbir şey olmadığını anlıyor. Kitap devam ederse, Harry’nin Kraliyet’e geri dönmesinin bir yolu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden bu kitap hiçbir zaman yayınlanmayacak.”

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

1997 yazında Galler Prensesi’ni canlı gören son kişilerden biri olan gazeteci, 40 milyon sterlinlik anlaşma imzalayan Prens Harry’nin Kraliçe’nin ölümünün ardından erteleme istediğini ve umutsuzca değişiklik yapmak istediğini ama artık her şeyin çok geç olabileceğini söylüyor.

Çok satan yazarlardan Jeffrey Archer ise Prens’in şu anda tamamen büyükannesinin ölümü ve cenazesine giden olaylarla ilgili yeni bir bölüm yazmakta olduğunu söyledi.

Yayıncılar Penguin Random House, ilk taslağın çok dokunaklı ve zihinsel sağlık sorunlara çok fazla odaklanmasından sonra zaten yeniden yazılmasını talep etmişti.

Kitabın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir tarih açıklanmadı, ancak 24 Kasım’da Şükran Günü’nde satışa çıkacağı ileri sürülüyor.

SARAY TARAFI ENDİŞELİ

Penguin Random House, kitabı “samimi ve içten bir anı” olarak nitelendirirken “Prens Harry’nin dürüst ve büyüleyici bir kişisel portre sunacağına” söz verdiler. Ancak saray tarafı, zararlı ifşaları içereceği endişesiyle Harry’nin kitabının yayınlamasını durdurmanın yollarını tartıştıkları bildiriliyor.

Kralın bir arkadaşı konuyla ilgili şunları söyledi: “Sarayın içindeki soru şu: Kitabın yayını durdurulabilir mi? Bu aşamada Harry bile durduramıyor olabilir ama en tepedeki duygu, şikayetleri halka duyurmanın hiçbir yararı olmayacağı yönünde.”