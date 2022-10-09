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Prens William endişeli: Büyükanne demelerini istemiyor

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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Kraliyet unvanları yeniden düzenlenirken Prens William'ın endişeli tutumu dikkat çekti.
Prens William endişeli: Büyükanne demelerini istemiyor

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü tüm dünyayı etkilerken Kraliyet Ailesi’nin ufak üyeleri için de yeni bir karmaşayı beraberinde getiriyor. Kraliyet biyografisi yazarlarından Angela Levine’a göre; Prens William, çocuklarının yeni Kraliçe ile olan ilişkilerinin sınırlarını belirlemeye çalışıyor.

Tahta çıkacak bir sonraki isim olan Pren William, çocukları; 9 yaşındaki Prens George, 7 yaşındaki Prenses Charlotte ve 4 yaşındaki Prens Louis’in, Konsort Kraliçe Camilla’ya büyükanne demelerini istemiyor.

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Levin, “William yine de Camilla’nın babasının karısı olduğunu, ancak çocuklarının üvey büyükannesi olmadığını ve Prens George, kız kardeşi Prenses Charlotte ve Prens Louis’in iki büyükbabası, ancak yalnızca bir büyükannesi olduğunu açıkça belirtti. Camilla 2005’te resmi olarak üvey anneleri olduğunda, William 23 ve Harry ise 20 yaşındaydı. Kraliyet toplantılarında ara sıra gördükleri arkadaş canlısı bir yetişkindi sadece” dedi.

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Levin, Andrew Parker-Bowles ile olan ilk evliliğinden beş torunu olan Camilla’nın bu durumla ilgili hiçbir sorunu olmadığını söylüyor: “Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis için üvey büyükanne olarak herhangi bir sorumluluk almaya çalışmadı. Özellikle Kate Middleton’ın ebeveynleri Carole ve Michael Middleton çok yakınlar.”

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Prens William, Camilla’nın merhum annesi Prenses Diana’nın yerini asla dolduramayacağını açıkça belirtmiş olsa da büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından başka bir aile bağı üzerinde çalışıyor.

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