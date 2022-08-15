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Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi

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Prenses Diana'nın yakın koruması Lee Sansum anılarını kitaplaştırdı. Kitabın bir bölümünde Sansum, kaza gecesini anlatarak, "Ben olsaydım bugün hayatta olurdu" diye konuştu.
Prenses Diana'nın koruması Lee Sansum: Ben olsaydım Diana ölmezdi

Trafik kazasında hayata veda eden Prenses Diana'nın yakın koruması Lee Sansum (60), anılarını anlattığı bir kitap yazdı.

Nicole Kidman, Tom Cruise, Pele, Sylvester Stallone gibi ünlülerin de koruması olan Sansum, "Diana, Paris'te öldüğü gün izindeydim. Ben olsaydım bugün hayatta olurdu" dedi.

'Rambo' lakaplı Sansum, "Kaza anında emniyet kemerlerinin takılı olmadığını öğrenince yıkıldım" dedi.

Sansum sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu standart bir uygulamadır. Kemerler bağlanmadan
yolculuk başlamazdı."

"Emir bizzat (Diana'nın sevgilisi) Dodi'nin babası Mohamed Fayed'den gelmişti. Ama Dodi kemer takmayı hiç sevmiyordu. Bu nedenle hep ısrar etmek zorunda kalırdım"

 

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