  • BIST 1.399,820
  • Altın 499,95
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Prof. Dr. Özge Özden, “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı’’na katıldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Ekolog Prof. Dr. Özge Özden, nesli tükenmekte olan canlıları korumak için Antalya’da düzenlenen “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı’’na katıldı.
Prof. Dr. Özge Özden, “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı’’na katıldı

 

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Ekolog Prof. Dr. Özge Özden, Avrupa Birliği desteği ile başlatılan “Yeni bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, ve İzlenmesi Projesi” kapsamında Antalya’da düzenlenen “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı’’na katıldı.

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, şehirsel genişleme, ulaşım ağlarının genişlemesi doğadaki canlıların yaşam alanlarını parçalayıp daraltarak olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum dünyada ve bölgemizde pek çok canlıyı neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor. Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” projesi de nesli tükenmekte olan canlıları korumak için günümüze uygun yeni bir stratejinin belirlenmesini hedefliyor. Pek çok bilim insanını bir araya getirecek çalıştaylar dizisinin ardından nesli tehlike altında olan her bir canlı türü eylem planları hazırlanarak ulusal türleri koruma stratejisi belirlenecek.

Nesli tehlike altında olan omurgasız canlılar için tür eylem planları hazırlanacak

Proje kaspamında düzenlenen çalıştaylardan “Omurgazsız Türlerin Analizi Çalıştayı” 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Çalıştaya, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Ekolog Prof. Dr. Özge Özden de katıldı. Konusunda uzman 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ‘Omurgasız Türlerin Analizi’ çalıştayında, nesli tehlike altındaki omurgasız canlı türlerinin mevcut durum analizleri gerçekleştirildi. Analizler sonrasında her bir canlı için tür eylem planlarının hazırlanması süreci başlatıldı.

Prof. Dr. Özge Özden: “Nesli tükenmekte olan türleri korumak için kapsamlı stratejilere ihtiyaç var.”

Aynı zamanda Avrupa Birliği Kelebek Gözlem Topluluğu üyesi olan ve Kıbrıs adasındaki kelebek türlerini ve populasyonlarını gözlemleyen Prof. Dr. Özge Özden, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için çevre koruma yetkilileri, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile hayata geçirilecek kapsamlı stratejiler belirlemek için “tür eylem planı” hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Özden, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” projesi kapsamında Türkiye'de nesli tehlike altındaki kelebek türlerinin korunması için çalışmalara katkı sunuyor. Prof. Dr. Özden, “Türkiye’de bu alanda emek veren bilim insanlarıyla yakın iletişim içerisinde olarak geleceğe yönelik iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Toplumunun gizli kahramanlarını geleceğe taşıyan “Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri” serisinin ilk kitabı çıktı23 Eylül 2021 Perşembe 18:20
  • Türk eczacılık literatürüne yarım asır sonra kazandırılan ilk “Farmakognozi ve Fitoterapi” kitabı yayınlandı19 Eylül 2021 Pazar 10:37
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bağımlılıkla topyekûn mücadele için üç yeni projeye başladığını açıkladı17 Eylül 2021 Cuma 14:56
  • Guinness Dünya Rekortmeni ekolojik atlet, deniz kızı Merle Liivand, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı16 Eylül 2021 Perşembe 15:27
  • DGS Sonuçları Açıklandı, YDÜ Yine Birinci!15 Eylül 2021 Çarşamba 15:41
  • Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi YDÜ'de açıldı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:03
  • MSANC Başkanı ve YDÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Asu Özince, 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti14 Eylül 2021 Salı 15:28
  • Derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserler Surlariçi Şehir Müzesinde…13 Eylül 2021 Pazartesi 15:08
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde görevli öğretmenlerin tümü aşılı13 Eylül 2021 Pazartesi 13:42
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ''Yeni Öğretim Yılı'' sergisi, Tokat Protokol Heyeti onuruna verilen resepsiyonla açıldı10 Eylül 2021 Cuma 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti