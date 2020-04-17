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Prof. Ovalı: Dornaz Alfa ilacını biz bulmadık

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa ilacıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımın yanlış yorumlandığını belirterek "Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir
Prof. Ovalı: Dornaz Alfa ilacını biz bulmadık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa ilacıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımın yanlış yorumlandığını belirterek "Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık" dedi. Ovalı, herhangi bir ilaç bulmadıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

"16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık" diyen Ovalı, şöyle devam etti:

"Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Kovid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi. Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir."

Ovalı ne demişti?

Ovalı, gece yarısı yaptığı paylaşımda“1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim” ifadesini kullanmıştı.

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