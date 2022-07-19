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Puanlar yükseldi başarı sırası düştü

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ÖSYM, 3 milyon üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. Beklenenden düşük gelen yüzdelik dilimler adayları hüsrana uğratırken sınavda yaklaşık 96 bin aday sıfır çekti.
Puanlar yükseldi başarı sırası düştü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-19 Haziran 2022’de düzenlenen ve yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Üniversite adayları tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM’nin sınav takvimine göre sonuçlar 20 Temmuz’da açıklanacaktı ancak adayların erken açıklanması yönünde talepleri üzerine tarih iki gün öne çekilmiş oldu. Sonuçlar açıklandı ama 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmadığı için adaylar hangi üniversitelere ve programlara girebileceklerini henüz göremiyorlar. Geçen yılki kılavuzdan yararlanmaya çalışsalar da bu da çok yanıltıcı olabiliyor. O nedenle kılavuzun açıklanmasını beklemeleri gerekiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, kılavuzun bu hafta içinde yayımlayacağını duyurdu. Kılavuz yayımlandıktan sonra tercihlerle ilgili pek çok konu netlik kazanacak.

96 BİN KİŞİ SIFIR ÇEKTİ

ÖSYM, sonuçlarla birlikte sayısal verileri ve birincileri de açıkladı. Buna göre YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinden 1’er, Dil puan türünden de 5 tam puan alan aday bulunuyor. TYT’ye 3 milyon 234 bin 318 aday başvurdu, başvuranlardan 226 bin 31 aday sınava girmedi, 3 milyon 8 bin 29 adayın sınavı geçerli sayıldı. Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel puanların hesaplandığı ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 56 bin 466 aday başvurdu, 1 milyon 852 bin 678’i sınava girdi; 203 bin 788’i sınava katılmadı, toplam 1 milyon 852 bin 635 adayın sınavı geçerli sayıldı. Yabancı Dil Testi’ne ise (YDT) 168 bin 418 aday başvurdu, 132 bin 479 adayın sınavı geçerli sayıldı. Tüm adayların zorunlu olarak girdiği TYT’de en alt puan olan 100 puanı 2 milyon 911 bin 511 aday geçti; 96 bin 518 aday sıfır çekti.

2022 YKS’de baraj kaldırıldı. Eğer AYT’deki 180 barajı kalsaydı, bu yıl barajı aşan sayısının artacağı görülüyor. Öyle ki örneğin Sayısal’da 752 bin 177 aday 180 ve üzeri puan aldı, geçen yıl bu rakam 390 bin 132’ydi. Sözel’de 1 milyon 151 bin 486 aday var, geçen yıl 563 bin 808’di. Eşit Ağırlık’ta ise 1 milyon 274 bin 374 aday 180 puanı geçti, geçen yıl bu puan aralığında 587 bin 678 aday vardı.

SORULARIN YARISINA BİLE ULAŞAMADI

Testlere göre net sayıları incelendiğinde, YDT hariç, tüm testlerde doğru cevap sayısı ortalamalarının soruların yarısına ulaşmadığı görülüyor. Örneğin Temel Matematik testinde 40 soruda 6,9 ortalama yapılmış. AYT’de Matematik’te ise 40 soruda ortalama sayısı 7,2. TYT Türkçe 40 soruda ortalama 17,7 olarak gerçekleşti; AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinin ortalaması 24 soruda 6,6. TYT Fen Bilimleri’nde 20 sorudan 3.2 ortalamaya ulaşılmış. AYT’deki Fizik’te ise 14 soruda ortalama 2.

2.9 MİLYON İÇİN TERCİH ŞANSI

Başarı sıraları çok düşük geldi. Adaylar hem şaşkın hem de çok üzgün. Bu duruma dikkat çeken Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “YKS tarihinin en kötü sıraları. Adayların aldığı puanın karşılığında gelecek en zayıf sıralar” diye konuştu. Sınavın kolay olmasının bu durumun en önemli nedeni olduğuna değinen Ünsal, “İkincisi katılım önceki yıllara göre çok arttı, üçüncüsü de baraj kalktı. Bu üç unsur üst üste gelince yaklaşık olarak 2 milyon 911 bin kişiye tercih yapma hakkı doğdu” dedi. Adayların bekledikleri puanları aldıklarını ancak bekledikleri sıralamaya erişemediklerini belirten Ünsal, ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımlamada geç kaldığını sözlerine ekledi.

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