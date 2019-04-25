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Putin: Nükleer programa son vermesi için Kuzey Kore liderine uluslararası güvenlik garantisi gerekiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir araya geldikleri ilk zirvede Putin, Kim'in nükleer programına son vermesi için uluslararası güvenlik garantisine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Putin: Nükleer programa son vermesi için Kuzey Kore liderine uluslararası güvenlik garantisi gerekiyor

Rusya'nın doğusundaki liman kenti Vladivostok'ta yapılan görüşmede Putin, bu garantilerin çokuluslu bir çerçevede sunulması gerektiğini vurguladı.

Putin, Kuzey Kore liderinin "oldukça açık" olduğunu ve "gündemdeki tüm konularda serbestçe konuştuğunu" ifade etti.

Kim ise görüşmenin "Uzun bir dostluk ve tarihi olan iki ülke arasındaki ilişkilerin daha istikrarlı ve sağlam hale getirilmesi için çok faydalı olduğunu" söyledi.

Zirvenin ardından konuşan Putin, Kore yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını görmek istediğini, bunun ise ancak uluslararası hukuka saygı yoluyla gerçekleşeceğini ifade etti.

Putin, "Uluslararası hukukun gücünü yeniden tesis etmemiz, dünyadaki durumun en güçlünün hukuku tarafından değil, uluslararası hukuk tarafından tayin edilmesi haline dönmemiz gerekir" dedi.

Daha güçlü işbirliği taahhüdü

Zirvede iki lider ülkeleri arasındaki bağları güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin nükleer silahsızlanma üzerine konuştukları söylendi. Kim'in ABD ile çöken görüşmelerin ardından Rusya'dan destek talep etmesi bekleniyordu.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Şubat ayında ABD ile Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında yürütülen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma yönünde atacağı adımlar karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması talebini ABD kabul etmemişti.

Zirvenin açılış konuşmasında Putin "Bugün Rusya'ya ziyaretinizin Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi görmemiz ve Rusya'nın mevcut olumlu süreçleri destekleme konusunda ne yapabileceğini anlamamız konusunda bize yardım edecek" dedi.

Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov Kuzey Kore ile yürütülen ancak şimdi askıya alınan altılı görüşmelerin yarımadada nükleer silahların ele alınması konusunda en etkili yol olduğunu düşündüklerini açıkladı.

2003 yılında başlayan görüşmelerde Güney Kore ve Kuzey Kore, Çin, Japonya, Rusya ve ABD yer alıyor.

Peskov "Şu anda daha etkin uluslararası mekanizmalar yok. Ancak başka ülkeler de çaba gösteriyor. İki Kore ülkesinin sorunlarını çözmek ve nükleer silahsızlanmayı hedefledikleri sürece bu çabaların desteklenmesi gerekir" dedi.

Zirve ABD ile görüşmelerin çökmesinden sonra Kuzey Kore'nin güçlü müttefikleri olduğunu gösterme çabasına bağlanıyor.

Kuzey Kore göüşmelerin sonuçsuz kalmasından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu sorumlu tutuyor.

Kuzey Kore Pompeo'nun "saçmasapan konuştuğu" gerekçesiyle görüşmelerden çıkarılmasını talep etmişti.

Kim ayrıca yaptırımlar konusunda Moskova'ya baskı yapabilir.

Uzmanlar zirvenin Rusya'nın Kore yarımadasında önemli bir oyuncu olduğunu göstermesi açısında bir fırsat yaratacağını da düşünüyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın ilişkiler soğumuş, Kuzey Kore ana müttefiki olarak Çin'e yaklaşmıştı.

Putin 2014 yılında Kuzey Kore'nin Sovyet döneminden kalan borçlarını iyi niyet göstergesi olarak silmişti.

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