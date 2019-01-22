Rakip takım antrenörüne 'anne terliği' (video)

Voleybol Gençler Ligi’nde oynanan Karşıyaka-Rota Kolej maçında, bir oyuncunun annesi rakip takım antrenörüne terlik fırlattı.
TRT Haber’in haberine göre, İzmir’deki Voleybol Gençler Ligi’nde Karşıyaka ve Rota Kolej takımları karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler arasında voleybolcuların aileleri de vardı.
Voleybolculardan birinin annesi, sinirlendiği rakip takım antrenörüne ayağından çıkardığı terlikleri fırlattı. Öfkeli anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
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