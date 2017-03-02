Ralli ve Tırmanma’da tarihler belirlendi

Bir önceki dönem yönetim kurulu’nun açıkladığı takvime büyük ölçüde sadık kalan fakat yapılan planlama ile değişikliğe gidilmesi gerekliliği gören Tigin Kişmir Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, daha önce açıklanan 3 sprint, 2 ralli ve 1 Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Kıbrıs Ayağı yerine, 5 Ralli ve ERC Kıbrıs Rallisi’nden oluşan yeni 2017 Ralli Takvimini açıkladılar. Buna göre sezon 2 Nisan 2017 Pazar günü Lefkoşa bölgesinde yapılacak ralli ile başlayıp, 22 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak ralli ile son bulacak.
5 Tırmanma yarışı olacak
Güncellenen takvime göre daha önce açıklanan 4 tırmanma yarışı yerine geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 5 tırmanma yarışı yapılacak. Sezon 30 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak yarış ile başlayıp, 19 Kasım 2017 Pazar günü yapılacak yarış ile son bulacak.
2017 KKTC Ralli Şampiyonası
Ralli 1 - 2 Nisan
Ralli 2 – 7 Mayıs
ERC Kıbrıs Rallisi – 16-18 Haziran
İskele Rallisi - 8-9 Temmuz
Ralli 5 – 24 Eylül
Ralli 6 – 22 Ekim
2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası
Tırmanma 1 – 30 Nisan
Tırmanma 2 – 28 Mayıs
Tırmanma 3 – 10 Eylül
Tırmanma 4 – 8 Ekim
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