Ralli ve Tırmanma’da tarihler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nda (KKTOK) başkanlığa seçilen Tigin Kişmir, yapılan ilk yönetim kurulu toplantısının ardından 2017 takvimlerini açıkladı.

Bir önceki dönem yönetim kurulu’nun açıkladığı takvime büyük ölçüde sadık kalan fakat yapılan planlama ile değişikliğe gidilmesi gerekliliği gören Tigin Kişmir Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, daha önce açıklanan 3 sprint, 2 ralli ve 1 Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Kıbrıs Ayağı yerine, 5 Ralli ve ERC Kıbrıs Rallisi’nden oluşan yeni 2017 Ralli Takvimini açıkladılar. Buna göre sezon 2 Nisan 2017 Pazar günü Lefkoşa bölgesinde yapılacak ralli ile başlayıp, 22 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak ralli ile son bulacak.

5 Tırmanma yarışı olacak

Güncellenen takvime göre daha önce açıklanan 4 tırmanma yarışı yerine geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 5 tırmanma yarışı yapılacak. Sezon 30 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak yarış ile başlayıp, 19 Kasım 2017 Pazar günü yapılacak yarış ile son bulacak.

2017 KKTC Ralli Şampiyonası

Ralli 1 - 2 Nisan

Ralli 2 – 7 Mayıs

ERC Kıbrıs Rallisi – 16-18 Haziran

İskele Rallisi - 8-9 Temmuz

Ralli 5 – 24 Eylül

Ralli 6 – 22 Ekim

2017 KKTC Tırmanma Şampiyonası

Tırmanma 1 – 30 Nisan

Tırmanma 2 – 28 Mayıs

Tırmanma 3 – 10 Eylül

Tırmanma 4 – 8 Ekim

Tırmanma 5 – 19 Kasım