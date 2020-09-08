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Renkli Gözlüler Neden Güneşten Daha Çok Etkilenir ?

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Renkli gözlüler neden güneşten daha çok etkilenir? Renkli gözlüler ne gibi tedbirler almalı? 
Renkli Gözlüler Neden Güneşten Daha Çok Etkilenir ?

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, yaz mevsiminin başladığı günlerde herkesi güneş ışınlarına karşı uyardı. Peki, renkli gözlüler neden güneşten daha çok etkilenir? Renkli gözlüler ne gibi tedbirler almalı? 

Özellikle açık renkli gözü olan kişilere tavsiyelerde bulunan Dr. Atabay, bu kişilerin güneşten daha fazla etkilendiklerini söyleyerek güneş gözlüğü kullanımına dikkat çekti. Dr. Atabay, 3 yaşından sonra herkesin güneş gözlüğü kullanması gerektiğini kaydetti.

RENKLİ GÖZLÜLER NEDEN GÜNEŞTEN DAHA FAZLA ETKİLENİR? *

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, açık renkli kişilerin güneşten daha fazla etkilendiklerini belireterek, “Bu açık renk gözlü kişilerdeki göz iris pigmentinin az olması ve ışığı fazlaca geçirmesinden dolayıdır” dedi. Gözlerin de güneşten etkilendiğini kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, niye etkilendiği hususunda şu bilgileri verdi:

YOĞUN UV IŞINI KATARAKT VE SARI NOKTA HASTALIĞINA NEDEN OLUR

“Gözlerimiz özelliği gereği ışığı alır süzer görme hücrelerine iletir ve görme gerçekleşir. Işık fazla ve kuvvetli geldiği durumlarda göz iris tabakasında bulunan kaslar sayesinde kasılarak ışığın geçişini azaltır. Sürekli yoğun UV ışık altında kalmak gözde katarakt oluşmasına ve sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanmak katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle gözlük kullanımı bir lüks değildir. Sadece güzellik amacı ile kullanılmamaktadır. Bir göz doktoru olarak 3 yaşından itibaren herkese güneş gözlüğü önermekteyim”

DİKKAT GÖZLERİNİZ YANABİLİR! *

Güneş gözlüğü alırken ışığı azaltacak koyulukta, gözü kapatacak ışığı geçirmeyecek büyüklükte olmasının önemine değinen Dr. Atabay, “UV ışınlarını da süzmesi son derece önemlidir. Güneş gözlüğü alırken de seyyar satıcılardan veya kıyafet mağazalarından değil optik mağazalarından almak gerektiği, sağlık açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Güneşten korunmak için daha küçük çocuklarda şapka kullanımları önerilebilir. Ayrıca çıplak gözle direkt güneşe bakmak gibi durumlar görme merkezlerinde geri dönüşü olmayan yanıklara, makulapati durumlarına neden olabildiğinden kesinlikle direkt güneşe bakılmamalıdır” diye konuştu.

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