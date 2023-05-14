Ressamlar, Lefkeliler Hanı’nda buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Another World is Possibble iş birliğinde Resim Atölyesi ve Sergisi Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirildi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın da katıldığı etkinlikte Lefkoşa Belediye Orketrası da müzik dinletisi ile sahne aldı.
16-18 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde yer alacak resimlerin satışlarından elde edilecek tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
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