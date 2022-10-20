Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, GÜNSEL’i ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili ile test sürüşü yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, GÜNSEL’i ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili ile test sürüşü yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, KKTC’nin Yerli ve Milli Otomobili “GÜNSEL B9” ile test sürüşü yaparak, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde bulunan GÜNSEL Üretim Tesislerini de ziyaret ederek KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un da eşlik ettiği ziyarette GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında test sürüşü yapan Rıdvan Duran’a, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından beraberindeki heyetle üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Duran, GÜNSEL’in seri üretim hazırlıkları ile ilgili de bilgi aldı.

Rıdvan Duran: “GÜNSEL’le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz.”

GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, “GÜNSEL’le gurur duyduk. İnşallah, seri üretime geçmesiyle yakın zamanda yollarda da görürüz” ifadesini kullandı.

GÜNSEL B9’un sürüş performansını da çok başarılı bulduğunu söyleyen Rıdvan Duran, “Aracın hızlanması, yavaşlaması, yol tutuşu ve sürüş konforunu çok başarılı buldum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize her zaman güç veriyor.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise “Türkiyemizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan Duran’ı üretim tesislerimizde ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Nezaket dolu ziyaretleri için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

GÜNSEL’in seri üretim hazırlıklarının devam ettiği vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize her zaman güç veriyor” şeklinde konuştu.