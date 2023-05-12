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Robert De Niro örneği verildi: İleri yaşta baba olmak otizm riski yaratıyor

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Ebeveyn olmak için hangi yaşların ideal olduğu sorusu, 79 yaşındaki Robert De Niro'nun yedinci çocuğunun doğumuyla bir kez daha gündeme geldi.
Robert De Niro örneği verildi: İleri yaşta baba olmak otizm riski yaratıyor

Yapılan bir araştırma, 55 yaşından büyük erkeklerin baba olmasının çocuklarda otizm riskini dört katına çıkardığını gösterdi.

Geç yaşta çocuk sahibi olan pek çok insan bulunsa da, genellikle kadınların ileri yaşta çocuk sahibi olması gündem oluyor. ABD’de yayınlanan araştırma ise, çok az kişinin ileri yaşta baba olan erkeklerle ilgili risklerin farkında olduğunu ortaya koyuyor.

2006’da yayınlanan büyük bir araştırma, bir erkeğin 50 yaşına geldiğinde, otizmli bir çocuğa sahip olma riskinin, 20’li yaşlarındaki bir erkeğe göre on kat daha fazla olduğunu buldu. Üstelik bu risk her on yılda bir ikiye katlanıyor.

ABD’de 2018’de yapılan ve 40 milyondan fazla doğumla ilgili olan bir araştırma da, 45 yaşından büyük babaların bebeklerinde erken doğum veya düşük görülme ihtimalinin 20’li ve 30’lu yaşlardaki babalara göre yüzde 14 daha fazla olduğunu gösterdi.

BABALIK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEK ZOR

Yaşlı babaların ayrıca bipolar, şizofreni gibi bazı bozukluklar ve cücelik ile kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bir çocuğa sahip olma riskinin daha yüksek olduğuna da inanılıyor.

New York’ta dahiliye doktoru olan Dr. Stuart Fischer, DailyMail’e yaptığı açıklamada, “İleri yaşta çocuk sahibi olmak riskli çünkü daha yaşlı ebeveynler, biyolojik olarak 20 yaşındaki ebeveynlerle aynı değiller.” dedi.

Özellikle De Niro’ya atıfta bulunan Fischer, “80 yaşında bir baba olarak, çocuğun ödevlerini kontrol edebilecek ve beyzbol maçına gidip ayakkabılarını bağlayabildiğinizden emin olacak mı? Cevap hayır… asistanlarını değil de sadece onu kastediyorsak.” diye ekledi.

Yeni ebeveynlerin, özellikle de annelerin ortalama yaşı, son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükseldi. Uzmanlar bunun, giderek daha fazla kadının kariyer sahibi olması ve anne olmadan önce mali açıdan istikrarlı olmayı seçmesinden kaynaklandığına inanıyor.

Uzmanlar, 30 yaşından sonra çocuk sahibi olmayı bekleyen kadınların da, doğum kusurlarından Down sendromu gibi kromozomal anormalliklere kadar çeşitli riskleri de üstlendiğine dikkat çekiyor.

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