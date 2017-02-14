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Romantizmin kotası bir tık daha arttı...

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Romantizmin kotası bir tık daha arttı...
16 yıllık evliliğini kurtarmak isteyen aşık bir babanın önünde hiç bir engelin olmadığını adeta kanıtlayan olay Girne'de yaşandı...

Detay Kıbrıs

Girne Belediyesi’nde operatör olarak çalışan Mustafa Karabina isimli vatandaş, tüm dünyadaki romantizm kotasını bir tık daha yukarı taşıyacak özenli bir çalışmaya imza attı.

16 yıllık evliliğini kurtarmaya çalışan bir babanın, onlarca yıldır aşık kalabildiği karısına hazırladığı özür içerikli organizasyon, geçtiğimiz akşam Girne’nin Ozanköy bölgesinde yaşandı.

Gazetemiz DETAY'a ulaşan bilgilere göre, bölgenin çeşitli yerlerine yerleştirdiği pankartlarla aşkını ve özrünü dile getiren Karabina, “bu kalp seni unutur mu?, Seni seviyorum Beşire, Dön bebeğim” ve “Her şeyim sensin Beşire” sloganlarıyla sesini duyurmak istediği öğrenildi.

14 Şubat Sevgililer Günü gibi sevginin enerjisinin bol olduğu bir günün arifesinde yapılan bu organizasyon işe yarar mı bilinmez fakat bir şans daha hak eder gibi duruyor...

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