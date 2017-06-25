Rum Bassavcı Kliridis de Crans-Montana yolcusu

Rum Başsavcı Kostas Kliridis, İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yapılacak Kıbrıs Konferansı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i destekleyecek çalışma grubunda yer alacak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Crans-Montana’da yapılacak konferansa ele alınacak konuların hassasiyet gerektirmesi sebebiyle Anastasiadis’in danışmanları arasına Rum Başsavcı Kostas Kliridis’i de eklediğini yazdılar.

NEOFİTU İSVİÇRE ÖNCESİ ALMANYA’YA GİDİYOR

Öte yandan Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, İsviçre konferansı öncesinde bugün Almanya’ya gideceğini ve temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Neofitu, Almanya Başbakanı’nın Dış Politikalar ve Güvenlik Sorumlusu Joachim Bertele, Dışişleri Bakanlığı AB Konuları Müdürü Martin Kotthaus ve diğer bazı yetkililere temaslarda bulunacak.