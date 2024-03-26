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Rum Enerji Bakanı: Hedef Vasiliko Santrali’nin 2024’te tamamlanması

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Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ta “yeşil vergilendirme” ve uygulanan vergi indiriminin sona erecek olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında kaçınılmaz şekilde gerçekleşecek artışlar karşısında önlem alınmasın gerektiği mesajını verdi.
Rum Enerji Bakanı: Hedef Vasiliko Santrali’nin 2024’te tamamlanması

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ta “yeşil vergilendirme” ve uygulanan vergi indiriminin sona erecek olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında kaçınılmaz şekilde gerçekleşecek artışlar karşısında önlem alınmasın gerektiği mesajını verdi.

Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının, “yeşil vergilendirme” ve hali hazırda uygulanan vergi indiriminin de kalkacak olması sebebiyle artış göstereceğini söylediğini yazdı.

Papanastasiu, doğal gazla elektrik üretiminin gerçekleştirileceği Vasiliko Santrali’nin 2024 yılı içerisinde hazır olmasını hedeflediklerini de belirtirken Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) devam eden sondaj çalışmalarına da değindi.

“Kronos” yatağında çalışmalarını sürdüren “Eni” şirketinin söz konusu yatak hakkında nihai kararını vermesini beklediklerini belirten Papanastasiu, “Afrodit” yatağı işletmecisi şirketin de 31 Mart tarihine kadar kendilerine, güncellenmiş bir kalkınma ve işletme planı sunması gerektiğini vurguladı.

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