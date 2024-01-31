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Rum Hükümeti BM'nin Kıbrıs'la ilgili kararını memnuniyetle karşıladı

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Rum Yönetimi Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün (Unficyp) görev süresini uzatan ve her iki tarafı da müzakere masasına dönmeye çağıran kararı oybirliğiyle kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.
Rum Hükümeti BM'nin Kıbrıs'la ilgili kararını memnuniyetle karşıladı

BM Güvenlik Konseyi her iki tarafı da Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için resmi müzakerelere dönülmesi amacıyla ortak bir zemin bulmak üzere BM Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapıcı bir şekilde temas kurmaya çağırdı.

Holguin'in atanmasını memnuniyetle karşılayan Konsey, Holguin'in misyonunu desteklediğini ifade etti. Konsey, Unficyp'in görev süresini 31 Ocak 2025 tarihine kadar bir yıl daha uzattı.

BMGS'den kararın uygulanmasına ilişkin olarak sırasıyla 4 Temmuz 2024 ve 3 Ocak 2025'e kadar iki rapor sunması istenmiştir.

Kıbrıs Rum yönetimi , çözümün temelinin iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olduğunun kararda yer almasını, Pile'de BM personeline yönelik saldırının ve ara bölgedeki diğer ihlallerin kınanmasını memnuniyetle karşıladı.

Konsey, Genel Sekreter'in taraflarla sürdürdüğü temaslara tam destek verdiğini ifade etti ve gayrı resmi görüşmelerin devam etmesini teşvik etti.

Tüm katılımcıların "bu sürece açıklık, esneklik ve uzlaşma ruhuyla yaklaşmaları ve Birleşmiş Milletler himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü özgürce müzakere etmek için gerekli siyasi irade ve kararlılığı göstermeleri" gerektiğini vurguladı.

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