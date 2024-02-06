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Rum Merkezi Cezaevi’nde aşırı kalabalık sorunu

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Güney Kıbrıs Meclis İnsan Hakları Komitesi üyesi milletvekillerinin dün Merkezi Cezaevi Müdürü İoannis Kapnullas eşliğinde cezaevini ziyaret ettikleri ve cezaevinin durumuyla ilgili bilgi aldıkları kaydedildi.
Rum Merkezi Cezaevi’nde aşırı kalabalık sorunu

Ziyarette cezaevinde ek sağlık personeli ve hemşireye duyulan ihtiyaç ile cezaevine daha çok personel alınması ihtiyacının ortaya çıktığını yazan Haravgi gazetesi, cezaevindeki aşırı kalabalık sorununun ve bir hücrede bir yerine dört mahkûmun tutulmasının zincirleme problemlere yol açtığını vurguladı.

Cezaevi tesislerinin genişletilmesi çalışmalarının belirlenen zaman takvimleri içerisinde ilerlemesine rağmen, ziyarette bulunan milletvekillerinin aşırı kalabalık sorununun büyüklüğünün altını çizdiklerini kaydeden gazete, cezaevi tesislerinin olanağının yaklaşık 620 kişilik olduğunu, ancak şu anda cezaevinde yaklaşık bin kişinin tutulduğunu ekledi.

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