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Rum polisinin yarın Avukat Akan Kürşat’ı Güney Kıbrıs’a götürmesi bekleniyor

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Güney Kıbrıs makamlarının, yargılanmaya başlaması için İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın Rum kesimine iade edilmesini beklediği haber verildi.
Rum polisinin yarın Avukat Akan Kürşat’ı Güney Kıbrıs’a götürmesi bekleniyor

Güney Kıbrıs makamlarının, yargılanmaya başlaması için İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın Rum kesimine iade edilmesini beklediği haber verildi.

Bahse konu davanın niteliğinden dolayı, GKRY Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının Polis ve Hukuk Dairesiyle tam bir istişare içerisinde olduğunu yazan Politis gazetesi, "KKTC’deki Rum mallarını gasp ettiği" gerekçesiyle suçlanmakta olan Kürşat’ın iadesinin net bir hukuki boyuta sahip olmakla birlikte siyasi boyuta da sahip olduğunu ve bunun özellikle Kıbrıs sorununun uzayan çıkmazla birlikte içerisinde bulunduğu kritik dönemde ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Haberde davanın diplomatik düzeyde hassas icraatlarda bulunulmasını gerektirdiği, çünkü Kıbrıslı Türk avukatın olası mahkumiyetiyle birlikte Türkiye’nin gelişmelerden siyasi açıdan faydalanmaya ve bunları değerlendirmeye çalışacağına kesin gözle bakıldığı iddiasına da yer verildi.

Gazeteye göre Kıbrıslı Türk avukatın iadesiyle ilgili gelişmeleri yorumlayan Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, sahip oldukları bilginin Rum polisinin soruşturma memurlarının hemen önümüzdeki günlerde Roma’ya gidip burada İtalyan makamlarıyla iş birliği içerisinde Kıbrıslı Türk avukatı Güney Kıbrıs’a getirecekleri, ardından da hukuk dairesiyle eşgüdüm içerisinde bir sonraki faaliyetlerle ilgili kararların alınacağı şeklinde olduğunu iletti.

İtalyan makamlarıyla istişarelerde bulunulmasının ardından Akan Kürşat’ı yarın Güney Kıbrıs’a getirmek için Rum polisinden iki yetkilinin bugün İtalya’ya gitmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a ulaşmasıyla birlikte aleyhinde 2005 yılından bu yana var olan tutuklama emrinin uygulanacağını, daha sonra sorgulanacağını ve davası görülene kadar göz altında mı kalacağına veya kısıtlayıcı şartlarla birlikte serbest mi bırakılacağına karar verilmesi için hemen ertesi gün mahkemeye sevk edileceğini vurguladı.

Gazete Akan Kürşat’ın davasının büyük ölçüde İngiliz Gary Robb’un mahkûm edildiği davaya dayanmasının beklendiğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, "hukuki danışmanının Kürşat’a yargı sürecinde dikkate alınacağı ve olumlu addedileceğinden Güney Kıbrıs’a iade edilmesine rıza göstermesi konusunda yol gösterdiğinin" görüldüğüne dair bilgilere atıfta bulundu.

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