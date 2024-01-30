Rum Sanayi ve Ticaret Odası’ndan önlem talebi

Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE), Kıbrıs Rum yönetimi tarafından açıklanan önlemler arasında yer alan, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde iki taraf arasında ticareti yapılan ürünlere yenilerinin eklenmesi kararı konusunda açıklamada bulundu.

Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE), Kıbrıs Rum yönetimi tarafından açıklanan önlemler arasında yer alan, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde iki taraf arasında ticareti yapılan ürünlere yenilerinin eklenmesi kararı konusunda açıklamada bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, KEVE’den dün yapılan açıklamada, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklere yönelik geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı önlemler paketi çerçevesinde yer alan altı yeni ürünün Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde karşılıklı ticaretine izin verilmesinin desteklendiği ancak bazı önlemlerin alınmasının talep edildiğini yazdı.

Gazete, “İşgal Bölgelerinden Kahve İçin Karşı Önlemler” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin “kahve, turşu, limonata, donmuş sebzeler, donmuş patates ve kurutulmuş molehiya” ticaretinin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında izin verilen 6 yeni ürün olduklarını açıkladığını hatırlatırken bu ürünlerin geçişine izin verilmesi uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğinin ise bilinmediğini vurguladı.

KEVE’nin açıklamasında ise özetle; “iki taraf arasında ekonomik iş birliğinin, iş birliği ruhunu güçlendireceği ve Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne katkı sağlayacağı konusunda hemfikir olduklarını ancak bu yöndeki çabanın karşılıklı olması gerektiği” vurgulanırken Kıbrıs Türk ürünlerinin Güney Kıbrıs’taki satışı miktarının, Rum ürünlerinin KKTC’deki satış miktarının “neredeyse 15 katı olması sebebiyle, bu iş birliğinin karşılıklı olması unsurunun sağlanamadığının görüldüğü” öne sürüldü.

Kıbrıs Rum ürünlerinin KKTC’de satışının az olmasının başlıca iki sebebinden birinin; Kıbrıs Türk makamları, Kıbrıslı Rum iş adamlarından ürün almak isteyen Kıbrıslı Türk tüccarlardan – “pek de kolay verilmeyen” – özel bir izin almalarını talep etmesi, ikinci sebebin ise, Kıbrıs Rum ürünlerinden yüzde 19 oranında KDV alınması sebebiyle rekabet edebilirlik unsurunun ortadan kalkması olduğu iddia edildi.

KEVE olarak bu ürünlerin KDV’den muaf tutulması yönünde AB nezdinde yıllardır yaptıkları girişimlerin sonuç vermediği de belirtilen açıklamada, Kıbrıs Rum ürünlerinin KKTC’de satışının kolaylaştırılması ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması adına Rum hükümetinin önlemler alması talebinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasının, karşılıklı güvenin artmasına ve Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına gerçek katkıyı koyacağı da vurgulandı.

Konu hakkında gazeteye açıklamada bulunan KEVE Genel Sekreteri Marios Çiakkis ise; Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ticareti yapılacak ürünler listesinin genişletilmesinin, Güney Kıbrıs’ta büyük miktarlarda ürün satışının yapılmasının beklenmemesi sebebiyle, endişe verici olmadığını vurguladı.

Çiakkis, Kıbrıs Rum ürünlerine KDV uygulanmasından doğan haksız rekabet ve diğer unsurları Rum hükümetiyle görüşmeye ve hazırladıkları önlemleri sunmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.