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Rum savcılardan Hristodulidis’e mektup: Ailelerimiz tehdit ediliyor

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“Suç unsurları tarafından tehdit edildiklerine dikkat çeken Rum savcılar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e mektup göndererek acil güvenlik önlemi ve maaş zammı istedi.
Rum savcılardan Hristodulidis’e mektup: Ailelerimiz tehdit ediliyor

Filelefheros’un “Başkan, Ailelerimizi Tehdit Ediyorlar… 38 Savcıdan Flaş Mektup… Hukuk Dairesi Başkanı ile Görüştüler” başlıklı manşet haberine göre 38 savcı, Aralık 2023 ve Ocak 2024’te iki meslektaşlarına düzenlenen saldırılar nedeniyle 19 Ocak’ta Hristodulidis’e mektup gönderdi.

Savcılar, daha önce sadece kaza mahkemelerinde ceza davalarına bakmalarına rağmen 10 yıldır ağır ceza davalarına da bakmaya başladıkları için suç unsurlarının neredeyse her gün hem kendilerinin hem de ailelerinin hayatını tehdit ettiğinden, çoğu zaman mal varlıklarına kasıtlı zarar verildiğinden yakındı.

Rum yönetiminden, güvenliklerini kesintisiz sağlamasını ve bunun için güvenlik kamerası, alarm sistemi, barikat ve polis koruması talebinde bulunan savcılar, 2016’da da savcılara yönelik bombalı saldırı ve kundaklamada bulunulduğunu, güvenlik konusunun o zaman da tartışıldığını hatırlatarak Rum yönetimini o zamandan beri özlü hiçbir güvenlik önlemi almamakla suçladı. Savcılar, iş yüklerinin ve görev risklerinin artmasından dolayı maaşlarının da artırılmasını istiyor.

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