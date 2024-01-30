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Rum Sözcü: Holguin'in Kıbrıs'ta kalıcı bir ortak çalışma niyeti var

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Hrisatodulidis’in "Görüşmelerin İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon temelinde Güvenlik Konseyi kararları uyarınca kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlamaya hazır olduğunu yinelediğini" söyledi.
Rum Sözcü: Holguin'in Kıbrıs'ta kalıcı bir ortak çalışma niyeti var

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis, Hristodulidis-Holguin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Hrisatodulidis’in "Görüşmelerin İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon temelinde Güvenlik Konseyi kararları uyarınca kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlamaya hazır olduğunu yinelediğini" söyledi.

Sözcü, "Kişisel elçinin atanmasıyla açılan bu yeni döneme, müzakerelerin yeniden başlamasına faydalı katkı sağlayacak samimi bir siyasi iradeyle yaklaşma konusundaki kararlılığımızı yineledik" dedi.

Rum Sözcü, "Bayan Holgin, önümüzdeki dönemde yapacağı toplantılar ve programı hakkında Sayın Başkanı bilgilendirdi ve görüşmelerin yeniden başlatılması için atılabilecek sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu." Dedi.

Sözcü, Holgin'in Kıbrıs’taki tüm olay ve gelişmelerden haberdar olduğunu belirterek, Kıbrıs'ta kalıcı bir ortak çalışma niyetini dile getirdi.

Rum Sözcü,"Karşı tarafta da aynı irade varsa, müzakerelerin yeniden başlaması çok hızlı bir şekilde başlayabilir" dedi.

 
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