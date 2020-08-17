Rum Yönetimi “Karşı-Navtex” yayımladı

Türkiye’nin dün yeni bir Navtex yayımlayarak Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj faaliyeti yürüttüğü bölgedeki Navtex’ini 15 Eylül’e kadar uzatması üzerine Rum Yönetimi bu sabah “karşı-Navtex” yayımladı.

Rum radyosuna göre Rum yönetimi, Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex”i ile Türkiye’nin yeni Navtex’inin “yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu” iddiasını ortaya attı.