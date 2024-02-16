Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin mart ayında yapılacak genel seçimlere günler kala cezaevinde ölmesi, dünya genelinde tepkiyle karşılandı.

İşte 47 yaşında hayatını kaybeden Navalny'nin ölümüne dünyada gelen tepkiler:

Avrupa Birliği Konseyi: Ölümden Rus rejimi sorumludur

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalny özgürlük ve demokrasi değerleri için mücadele etti. İdealleri uğruna en büyük fedakârlığı yaptı. AB, bu trajik ölümden yalnızca Rus rejimini sorumlu tutmaktadır." dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu: Putin ve rejiminin acı hatırlatıcısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Navalny'nin ölüm haberi üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aleksey Navalny'nin ölüm haberi karşısında derin bir rahatsızlık ve üzüntü duyuyorum. Putin kendi halkının muhalefetinden başka bir şeyden korkmaz. Bu, Putin ve rejiminin nasıl bir şey olduğunun acı bir hatırlatıcısı. Otokrasiye karşı durmaya cesaret edenlerin özgürlük ve güvenliğini korumak için mücadelemizde birleşelim."

Beyaz Saray: Korkunç bir trajedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Eğer teyit edilirse, bu korkunç bir trajedidir. Rus hükümetinin muhaliflerine zarar verme konusundaki uzun ve kirli geçmişi de göz önüne alındığında, burada ne olduğuna dair gerçek ve açık sorular ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Almanya: Putin, Navalny'ye işkence ederek öldürdü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalny, başka hiç kimsenin olmadığı kadar özgür ve demokratik bir Rusya'nın sembolüydü. İşte tam da bu nedenle ölmesi gerekiyordu." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Linder de, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalny demokratik bir Rusya için mücadele etti. Bunun için Putin ona işkence ederek öldürdü." yorumunu yaptı.

Fransa: Putin rejiminin gerçekliğini hatırlatıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey Navalny, bir baskı sistemine karşı direnişinin bedelini hayatıyla ödedi. Bir ceza kolonisindeki ölümü bize Vladimir Putin rejiminin gerçekliğini hatırlatmaktadır. Fransa olarak ailesine, sevenlerine ve Rus halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç: Putin rejiminin işlediği bir başka korkunç suç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Aleksey Navalny hakkında korkunç haberler... Eğer hapishanede öldüğü haberi doğruysa, bu Putin rejiminin işlediği bir başka korkunç suçu temsil ediyor. Navalny'ye yönelik acımasızlık, otoriterliğe karşı mücadeleye devam etmenin neden gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır."

NATO: Rusya'nın ölüm koşullarıyla ilgili soruları yanıtlaması şart

Navalny'nin ölümüyle ilgili haberlerden "derin üzüntü ve rahatsızlık" duyduğunu söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stroltenberg, "Tüm gerçekleri ortaya koymamız lazım. Ve Rusya'nın da ölüm koşullarıyla ilgili tüm ciddi soruları yanıtlaması gerekiyor." dedi.

Letonya: Nevalny, Kremlin tarafından vahşice katledildi

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bir siyasetçi olarak Aleksey Navalny hakkındaki düşünceleriniz ne olursa olsun, kendisi Kremlin tarafından vahşice katledilmiştir. Bu bir gerçektir ve Rusya'nın mevcut rejiminin gerçek doğası hakkında bilinmesi gereken bir şeydir. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

Çekya: Putin'e karşı durduğu için işkenceyle öldürüldü

Dışişlerleri Bakanı Jan Pilavsky, Aleksey Navalny'nin ölüm haberine şu şekilde tepki verdi:

"Rusya, dış politikasında olduğu gibi vatandaşlarına da aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Nemtsov ya da şimdi Navalny gibi daha iyi bir gelecek hayal eden insanları öldüren vahşi bir devlete dönüştü. Putin'e karşı durdukları için hapsedildiler ve işkenceyle öldürüldüler. Huzur içinde uyu."

İngiltere: Korkunç bir haber

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç bir haber. Rus demokrasisinin en ateşli savunucusu olan Aleksey Navalny, hayatı boyunca inanılmaz bir cesaret sergilemiştir."

Hollanda: Navalny'nin ölümü rejimin acımasızlığını gösteriyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Navalny'nin ölümü, Rus rejiminin eşi benzeri görülmemiş acımasızlığını göstermektedir. Navalny demokratik değerler ve yolsuzluğa karşı mücadele etti. En ağır ve insanlık dışı koşullar altında tutulurken mücadelesinin bedelini ölümle ödemek zorunda kaldı. Ailesine, sevenlerine ve onunla birlikte Rusya'da değişim için mücadele eden herkese güç diliyorum." açıklamasında bulundu.

Belçika: Düşüncelerimiz tüm Rus siyasi mahkumlarla birlikte

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölümüne ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

"Navalny'nin trajik ölümü, bir kez daha Ukrayna'yı neden desteklemeye devam edeceğimizin altını çiziyor. Rusya, Ukrayna'da galip gelemeyecektir. Düşüncelerimiz Navalny'nin ailesi, arkadaşları ve tüm cesur Rus siyasi mahkumlarla birlikte."

Kremlin: Putin, ölüm haberiyle ilgili bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Navalny'nin ölümüyle ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini belirtti.

Rusya Araştırma Komitesi: Soruşturma başlattık

Rusya Araştırma Komitesi, ölümle ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Navalny, 2021'den bu yana cezaevindeydi

Aleksey Navalny, sinir gazı zehirlenmesi nedeniyle Almanya'da tedavi gördükten sonra Moskova'ya döndüğü Ocak 2021'den bu yana parmaklıklar arkasındaydı. Tutuklanmadan önce yolsuzluğa karşı kampanya yürütmüş, Kremlin karşıtı büyük protestolar düzenlemiş ve kamu görevlerine aday olmuştu. Navalny, Rusya lider Putin'in en sert muhaliflerinden biriydi. Ayrıca Aleksey Navalny, sinir gazı Noviçok ile zehirlenmesinden de Kremlin'i sorumlu tutmuştu. Hakkındaki 'aşırıcılık' suçlaması nedeniyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.