Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

"Suriye'ye ve Suriye halkına ait olan zenginlikler yağmalanıyor"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tutarak yağmaladığını iddia etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya'nın Dışişleri Bakanı Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 2+2 formatında Bakanlar Toplantısı gerçekleşti.

Gerçekleşen görüşmelerde Libya'daki sürecin ele alınacağı 5-5 formatındaki Cenevre görüşmeleri ele alındı. Yarın başlayacak görüşmeler için tarafların beklentileri masaya yatırıldı. 2 ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrarların ele alındığı görüşmelerin ardından Sergey Şoygu ve Sergey Lavrov, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Şoygu ve Lavrov, gazetecilerin Suriye'deki sorularını cevapladı. Sergey Şoygu, Suriye'de ABD'nin varlığı ile ilgili çok sert bir açıklama yaparak ABD'yi yağmacılıkla suçladı. ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tuttuğunu iddia eden Şoygu, "Suriye'de petrolün çıkarıldığı sahalar ABD tarafından kontrol altında tutuluyor. Suriye'ye ve Suriye halkına ait olan zenginlikler yağmalanıyor" dedi. (İHA)