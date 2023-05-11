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Rusya, yedek kuvvetleri eğitime çağırdı

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yedek kuvvetlerin eğitimi için toplanmasına ilişkin imzaladığı kararnamenin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yedek kuvvetler eğitime çağrıldı.
Rusya, yedek kuvvetleri eğitime çağırdı

Şarku’l Avsat’ın TASS Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre bu kararname ile Savunma Bakanlığı, askeri bölge ofislerine benzer talimatlar verebiliyor ve bu ofisler yedek kuvvetlere eğitime katılmak üzere çağrı gönderiyor.

Ukrayna’daki savaş bağlamında muhtemelen birçok yedek asker yalnızca eğitim mi alacakları yoksa komşu Ukrayna’da cepheye mi gönderileceklerinden kuşkulu.

Daha önce Rusya’da askeri seferberlik ilan edilince birçok genç ülkeyi terk etmeyi tercih etmişti.

Yabancı birimlerce yapılan tahminler, Rusya’nın yedek kuvvetlerinde 2 milyon askeri olduğuna ve bunların 150 bininin Ukrayna’da konuşlandırıldığına işaret ediyor.

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