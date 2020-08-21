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Rusya'da Covid-19 vakası sayısı 1 milyona yaklaştı

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Rusya'da Covid-19 vakası sayısı 1 milyona yaklaştı
Rusya'da Covid-19 vakası sayısı 1 milyona yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 870 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 946 bin 976’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 90 artarak 16 bin 189’a, iyileşen sayısı 5 bin 817 artarak 761 bin 330’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,5’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 255 bin 826’ya, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 710’a çıktı.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TEST SAYISI 33 MİLYON 800 BİNİ GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 304 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 800 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

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