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Rusya'da devlet başkalığı seçimi başladı

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Rusya'da üç gün sürecek devlet başkalığı seçimi başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimde 112 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor.
Rusya'da devlet başkalığı seçimi başladı

Rusya'da yarın ve pazar günü de devam edecek 3 günlük seçim süreci başladı.

Seçimde 112 milyon 309 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın yanı sıra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da da oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Seçimde mevcut Başkan Vladimir Putin ile birlikte üç aday daha yarışacak.

Seçimde oyların yarısından fazlasını alan aday başkan olacak.

24 yıldır ülkeyi yöneten 71 yaşındaki Putin’in seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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