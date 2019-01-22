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Rusya'da uçak kaçırma girişimi! hava korsanı gözaltına alındı (video)

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Rusya'da başkent Moskova'ya giden yolcu uçağı silahlı hava korsanı tarafından Afganistan'a kaçırılmak istendi. 
Rusya'da uçak kaçırma girişimi! hava korsanı gözaltına alındı (video)

Rusya'da başkent Moskova'ya giden yolcu uçağı silahlı hava korsanı tarafından Afganistan'a kaçırılmak istendi. Kaçırılmak istenen yolcu uçağı Sibirya'da bir havaalanına zorunlu iniş yaptı. Sarhoş olduğu iddia edilen silahlı korsan gözaltına alındı.

Rusya’nın Sibirya'daki Surgut şehrinden başkent Moskova’ya giden yolcu uçağı, silahlı bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmaya çalışıldı.

Uçak Rusya'nın başkenti Moskova'ya 240 kilometre uzaklıkta bulunan Hanti-Mansiysk kentindeki havaalanına acil iniş yaptı. 

Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu yerel saat ile 14.55’te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan’a gitmesini istedi. 

Moskova’da Şeremetyevo Havaaalanı’na inmesi gereken uçak bu olay üzerine Hantı-Mansiysk’teki havaalanına acil iniş yaptı. 

Sarhoş olduğu iddia edilen silahlı hava korsanı saatler sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınma görüntüleri de Rus basını tarafından yayınlandı. 

Rus basını, yolcu uçağını Afganistan'a kaçırmak isteyen hava korsanının gözaltına alındığını duyurdu. 

Boeing 737 tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. 

Konuyla ilgili Rus yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmazken, Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağın Hanti-Mansiysk'ye acil iniş yaptığını doğruladı.

 

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