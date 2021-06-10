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Rusya'dan dolara ilk karşı hamle: 5 milyar dolar, yuan ve euro'ya çevrildi

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Yaptırımlar nedeniyle yürütülen doların payını azaltma çalışmaları kapsamında ilk hamlesini yapan Rusya Maliye Bakanlığı, 5 milyar doların yuan ve euroya çevrildiğini açıkladı.
Rusya'dan dolara ilk karşı hamle: 5 milyar dolar, yuan ve euro'ya çevrildi

Ulusal Varlık Fonu'nun yapısını değiştireceğini ve fondaki dolar varlığını sonlandıracağını açıklayan Rusya Maliye Bakanlığı, daha az yaptırım riski taşıyan para birimlerine yöneliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre mayıs ayında 4 milyar dolar yuana, 1 milyar dolar da euroya çevrildi. Ayrıca bir milyar doların üzerinde sterlin de yuan ve euro'ya geçirildi.

Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar hesabının büyüklüğü 39.8'den 34.8 milyar seviyesine indirildi. Yuan hesaplarının hacmi ise 110.6 milyardan 143.9 milyara yükselirken fonda sadece 7.5 milyar sterlin kaldı.

Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar stoğunun haziran ayı içinde tümüyle eritilebileceği belirtiliyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St Petersburg Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) açıklamalarında, "Merkez Bankası gibi biz de Ulusal Varlık Fonu'na dolar cinsinden hisse yatırımını azaltma kararı aldık. Şu an fondaki hisse yatırımlarının yüzde 35’inin dolar cinsinden, yüzde 35’inin de euro cinsinden olduğunu düşünürsek, dolar hisselerinden tamamıyla çıkma kararı verdik” demişti.

Rusya’nın elindeki dolar rezervlerinin payını düşürmesi, hükümetin ortaya koyduğu yeni bir politika değil. ABD’nin çeşitli sebepler öne sürerek uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya bir süredir ekonomisini doların etkisinden ‘arındırma’ politikası izliyor.

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