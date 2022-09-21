Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş haberi Rum basınında

Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşlar başlayacağı konusu Rum basınında geniş yer aldı.

Alithia gazetesi “Türkiye Rusya’dan İşgal Bölgelerine Uçuşlar Yapılacağını İlan Etti- Putin’in Kıbrıs Sorunu Mesajı ve Doğrudan Uçuşla İlgili Haberler” başlıklı haberinde, söz konu haberle ilgili olarak Lefkoşa Rum kesiminde büyük bir endişe varken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki yeni büyükelçisi Kipros Yorgallis’in önünde, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki çözümüyle ilgili tezde istikrarlı olduklarını söylediğini iletti.

Gazete, Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) muhabiri Thanasis Avgerinos’a dayanarak, Putin’in, Rusya Federasyonu’nun, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bütünlüklü, adil ve sürdürülebilir çözümünden yana tavır takındığını vurguladığını iletti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki yeni büyükelçisi Yorgallis ve diğer yabancı büyükelçilerin güven mektuplarının sunulması töreninde konuşan Putin, Rum Yönetimiyle olan ilişkilerinin daima kültürel ve manevi ortaklıkları ile iki halkın dostluk gelenekleri göz önüne alınarak inşa edildiğini dile getirdi.

Habere göre “bağımsız diplomatik kaynaklara” atıfta bulunan RİK muhabiri, bunun Putin’in bugüne kadar güven mektubu sunulması törenlerinde Güney Kıbrıs-Rusya ilişkileriyle ilgili en kısa açıklaması olduğunu, bununla birlikte bu açıklamada olumsuz ifadelerden kaçınıldığına işaret etti.

Öte yandan, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği ise konu hakkında Rus basınına yaptığı açıklamada “doğrudan uçuş başlamasıyla ilgili herhangi bir görüşme yapıldığını” yalanladı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği sözcüsü, Rusya Devlet Ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada “Rusya Büyükelçiliği hiçbir zaman bu konuyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Bu gidişata yönelik herhangi bir hamlede bulunmadık. Bu konu büyükelçilikler aracılığıyla tarafların hiçbiriyle görüşülmedi. Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tezi değişmedi” ifadelerini kullandı.

Gazete, Rus sözcünün söylediklerine dayanarak “büyükelçiliğin spekülasyonları ve münferit medya kuruluşlarının doğrulanmamış açıklamalarını yorumlamadığını” da iletti.

Gazete Moskova’daki Rus diplomatik kaynakların ise ilgili haberleri “Türk basınının icadı olarak nitelendirdiğini” ve konuyla ilgili başka resmi açıklama yapılmadığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Timbu’ya (Ercan) Yönelik Uçuşlarla İlgili Hava Boşluğu” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinin dönüm noktasında bulunduğunu ve bir yanda Moskova’nın itirazlarına rağmen Lefkoşa Rum kesiminin uygulamakla yükümlü olduğu AB kararları bulunduğunu, diğer yandan ise Rum Yönetiminin Rus gemileri aleyhindeki yasaklamalar konusunda ABD’yle tam bir “senkronizasyon” içinde bulunduğuna işaret etti.

KKTC’nin tanınmasına yolu açacak olan “Milliyet gazetesi” haberinin neden olduğu başlangıçtaki kargaşanın ardından Rum kesiminin sakinleştiğini, çünkü diplomatik aşamada meydana gelen hamlelerin, Milliyet gazetesinin yazdığı haberi teyit etmediğini savunan gazete, iletişim kurduğu Rum hükümeti çevrelerinin, konunun diplomatik yolla araştırıldığını ve Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş konusuyla ilgili haberin gerçek dışı olduğunu belirttiklerini iletti.

Gazete konunun tamamının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’taki BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yapacağı görüşme esnasında açıklığa kavuşmasının beklendiğine de işaret etti.

Haravgi gazetesinin “Rusya Büyükelçiliği Rusya’dan İşgal Bölgelerine Uçuşları Doğrulamıyor” başlıklı haberine göre ise, Güney Kıbrıs’taki Rusya büyükelçiliği dün “Astra’ya” yaptığı açıklamada, doğrudan uçuşlar konusunda Rusya Federasyonu ile KKTC arasında görüşmeler yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Rum Hükümeti sözcü vekili Niovi Parisiniu da yine “Astra’ya” yaptığı açıklamada, konuyla ilgili herhangi bir teyit olmadığı gibi, resmi bir bilgilendirme de olmadığını söylerken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da “Astra’ya” açıklamasında, ilk önce bilginin güvenilirliğinin doğrulanması gerektiğini ifade eti.

Stefanu “anormal durum devam ettiği ve herhangi bir gelişme olmadan yıllar geçtiği sürece, aynı zamanda Rum kesimi Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak uluslararası anlamda güvenirliğe sahip değilken ve dış politikası da yabancı devletlerle ilişkileri bozarken, herhangi bir anda bunun yan etkileri ve olumsuz gelişmelerin beklenmesi gerektiğini” iddia etti.

Politis gazetesi de “Moskova Güvenceler Verdi” başlıklı haberinde, “yetkili bir kaynağa” dayanarak, Rum kesiminin Moskova nezdinde yaptığı girişimlerin akabinde, Rum tarafının “Rusya’nın, Rus topraklarından Timbu Ercan) havalimanına doğrudan uçuşlar gerçekleştirilmesine izin vermeyi amaçlamadığına dair güvenceler aldığını” yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Moskova’nın “bunun gazetenin hayal gücünden ibaret olduğu imasında bulunduğunu” ileten gazete, Rus devlet ajansı Ria-Novosti’nin de dün gece en sonunda, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğiyle kurdukları iletişimin ardından, Milliyet’in haberinin doğru olmadığı bilgisini aldığını yayınladığını ekledi.