  • BIST 102.219
  • Altın 222,952
  • Dolar 5,3111
  • Euro 5,9827
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı: Esad'ın rızası olmadan güvenli bölge oluşturamazsınız

» »
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye gündemiyle Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek.
Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı: Esad'ın rızası olmadan güvenli bölge oluşturamazsınız

Erdoğan önce Ruhani ve Putin ile ikili görüşmeler yaparken, üçlü görüşme öncesi yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin Suriye'de kurmak istediği "güvenli bölgelerle" ilgili görüş ayrılıkları dile getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Soçi zirvesiyle ilgili açıklamasında, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın rızası olmadan ülke içinde güvenli bölge oluşturamayacağını söyledi.

Zaharova, "Egemen bir ülkenin, özellikle Suriye'nin kendi toprakları içinde, üçüncü bir ülkenin yetkisiyle hareket edecek bir askeri birliğin varlığına, doğrudan Şam tarafından karar verilmelidir" dedi ve ekledi:

"Bu bizim temel duruşumuzdur."

Türkiye, bir kısmı ABD askeri birliklerinin kontrolünde olan Suriye'nin kuzeyinde, sınıra yakın bölgelerde güvenli bölgeler kurulması ve Suriyeli Kürt birliklerin sınır bölgelerinden uzaklaştırılmasını istiyor.

'YPG gitmezse Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesi Soçi'de yaptıkları açıklamada da güvenli bölge konusu ve Suriye'deki Kürt birliklerin varlığı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Kürt birliklere karşı bir harekât benimsenmesi gerektiğini söyleyip, "YPG/PYD (Halk Savunma Birlikleri / Kürt Demokratik Birlik Partisi) Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" dedi.

Erdoğan, güvenli bölge konusunun ayrıntılarını da ABD ile görüşmeye devam ettiklerini devam ettiklerini ve Rusya'nın güvenli bölge fikrine "olumlu yaklaşmasından" memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. İdlib'de Rusya'dan beklentimiz, varmış olduğumuz anlayışa devam edilmesi" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de üçlü görüşme öncesi, 'tüm sorunların henüz çözülmediğini ama ilerleme sağlanabileceğini' belirtti.

Putin, "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalara ve uzlaşıyla ulaşabiliriz, Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe kat ettik" dedi.

Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Ocak günü Moskova'da yaptığı görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında 21 sene önce imzalanan Adana Mutabakatı'nı gündeme getirmişti.

Suriye yönetiminin PKK ve uzantılarının kendi topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasını önlemeyi amaçlayan prorokol, 2011'den bu yana fiilen uygulanamıyor.

Erdoğan ise Ocak ayında isim vermeden ABD'ye seslenmiş ve "tampon bölge sözü yerine getirilmezse, bu bölgeleri Türkiye'nin oluşturacağını" söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atom bombası formülüne sahibiz, ama üretmeyi hiçbir zaman düşünmedik10 Şubat 2019 Pazar 17:55
  • 40. yılında İran İslam Devrimi: Şah karşıtı solculara ne oldu?09 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
  • Venezuela’daki siyasi kriz devam ediyor08 Şubat 2019 Cuma 14:10
  • Yeni Zelanda'da yangın nedeniyle 700 kişiye tahliye08 Şubat 2019 Cuma 12:30
  • İran: ABD tövbe ederse kabul etmeye hazırız07 Şubat 2019 Perşembe 17:25
  • Haçlı kalesinin içerisinde gizli bir oda keşfedildi06 Şubat 2019 Çarşamba 19:24
  • İran'dan İsrail'e: Dersinizi veririz05 Şubat 2019 Salı 20:00
  • 'İstanbullu Gelin histerisine teslim olan İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'04 Şubat 2019 Pazartesi 15:46
  • Uzay Araştırmaları Merkezi'ndeki yangında 3 bilim insanı öldü04 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
  • Trump Bağdat’ı kızdırdı: ABD askerinin Irak’tan çıkması için yasa hazırlanıyor04 Şubat 2019 Pazartesi 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti