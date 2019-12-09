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Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri öğretmenlere bakım yaptı

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel etkinlik düzenleyerek bölümdeki öğretim elemanlarına bakım yaptı.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri öğretmenlere bakım yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan tam donanımlı Saç Bakımı ve Güzellik Atölyesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler tarafından bölüm öğretmenlerine fön, örgü, kesim ve makyaj uygulamaları yapıldı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Yeşim Üstün Aksoy öncülüğünde ders kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler pratik uygulama yaparak bilgilerini pekiştirdi.

 

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Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Yeşim Üstün Aksoy, bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabileceğini ifade ederek,  bu yıl ki etkinlikte her zamankinden farklı olarak öğrencilerin kendi bölüm öğretmenlerine bakım yaptığını söyledi.

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