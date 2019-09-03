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Sadece patates kızartması ve cips yiyen çocuk ‘kör’ oldu

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Sadece patates kızartması ve cips yiyen çocuk ‘kör’ oldu
Sadece patates kızartması ve cips yiyen çocuk ‘kör’ oldu

Britanya’nın Bristol kentinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisinde, uzun süredir sadece patates kızartması, cips ve beyaz ekmekle beslendiği için telafi edilemeyecek ölçütte görme kaybı oluştu. Doktorları, gözlerinde, ‘kör’ olarak kayda geçecek seviyede hasar oluştuğunu açıkladı.

BBC’deki habere göre adı açıklanmayan öğrencinin göz doktorları, yaptıkları testler sonucunda ciddi anlamda vitamin eksikliği ve yetersiz beslenmeden kaynaklı zarar tespit ettiklerini belirterek, “Bu nedenle görme kaybı körlük seviyesine ulaşmış” dedi.

İlkokuldan beri sürekli patates kızartması, cips ve ekmekle beslenen nadiren de sosis ve salam yiyen öğrenci, 14 yaşındayken aşırı yorgunluk ve bitkinlik şikayetiyle doktora gitti. Başta B12 olmak üzere vitamin eksikliği tespit edildi ve gıda takviyesi ve vitamin verildi.

Aradan üç yıl geçti. Öğrenci bu kez “Göremiyorum” diyerek Bristol Göz Hastanesi’nin kapısını çaldı. Öğrencinin doktorlarından Denize Atan şunları söyledi: “Her gün evinin yakınlarındaki, balık kızartma yapan restorandan patates kızartması alıp yiyormuş ve cips. Birçok yemeği midesinin almadığını, reddettiğini söylüyor ama bu durumu değiştirmeli. D Vitamini, B12 Vitamini, selenyum başta olmak üzere vitamin ve mineral seviyeleri düşük.”

Öğrcinin kilolu olmadığını ancak yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirten Atan şöyle devam etti: “Sadece gözlerinde sorun yok. Kemikleri çok zayıf mineral eksikliği nedeniyle ki bu yaşta çok nadiren görülür. Görme kaybı da ‘kör’ olarak kayda geçmesine neden olacak seviyede. Otomobil kullanamaz, TV izleyemez ve okuması zor. Tek başına yürümekte de zorlanıyor.”

 

Beslenme uzmanları ise “Görme kaybı başladığında müdahale edilseydi tedavi edilebilirdi ancak maalesef artık çok geç, hasar kalıcı” dedi.

Doktorlar, anne-babaları çocuklarına dengeli besleme sağlama konusunda uyarırken öğrencinin sağlık durumu ‘Annals of Internal Medicine’ adlı bilimsel yayın organında makale konusu oldu.

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