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Sadıkoğlu: Bisiklet ve yürüyüş yolu parkuru oluşturulacak

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İskele Belediye Başkan adayı ve UBP’nin Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönem projelerini arasında yer alan ‘Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi ile 10 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu parkuru oluşturulacağını açıkladı
Sadıkoğlu: Bisiklet ve yürüyüş yolu parkuru oluşturulacak

İskele Belediye Başkan adayı ve Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, ‘Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadıkoğlu, İskele Halk Plajı önünden başlayacak olan projenin 5,5 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunun tamamlanmak üzere olan Bahçeler Bisiklet-Yürüyüş Yolu ile birleştirileceğini aktardı.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun İskele’nin merkezine kadar ulaştırılacağını belirten Sadıkoğlu, Şehit İler Kartel Caddesi Projesi ile bir bütün olarak birleştirileceğini ve toplamda 10 kilometrelik büyük bir bisiklet ve yürüyüş yolu parkurunun oluşmasının sağlanacağını ifade etti.

Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

“Şehit İlker Kartel Caddesi’nin günümüz çağdaş gereksinimlerine göre tamamlanan üst yapı ve altyapı projesi kapsamında, çevre güzergâh aydınlatması, peyzaj çalışması, bisiklet yolu, çift taraflı yürüyüş yolu, gidiş-geliş araç trafik yolu, yağmur suyu drenaj altyapısı ve toplu taşıma yolu ile İskele merkez halkının sahille bağlantısının sağlanması yanında sahil ve Long Beach bölgesinde ikamet eden yeni nüfusun da İskele merkeze çağdaş ve modem imkanlarla oluşturulan çok alternatifli rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın da sağlanıp İskele merkezdeki esnafa da sosyoekonomik katkılarının arttırılması hedef alınmıştır.”

Yeni dönemde yeni projeler ile yola devam edeceklerini söyleyen Sadıkoğlu, “Çünkü İskele’ye değer” dedi.

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