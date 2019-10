Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev tarafından hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi Taçoy tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov, Yasbi Agitayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof.Şanlıdağ; “Bu Hafta 8 Ülkeden 483 Eser Sanatseverlerin Ziyaretine Açık”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak 8 ülke (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye, Belarus, Kosova, Almanya ve Litvanya) sanatçılarının toplamda 483 eser içeren 7’si karma, 12’si kişisel sergisinin bu hafta sanatseverlerin ziyaretine açık olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı.

Prof. Şanlıdağ; “Bugün de Sagin Abzalov ve Yasbi Agiyev’in kişisel sergilerinde biraradayız. Kazakistan resim sanatçısı Sagin Abzalov, 14 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde eskiye ait özelliklerin ve yenilgilerin tarihini yansıtmakta, ayrıca atalarını ve büyük göçleri tasvir ediyor. Bir diğer Kazakistan Resim Sanatçısı Yasbi Agiyev ise 17 eserden oluşan kişisel resim sergisinde Kazak geleneklerini ve gelecek hayallerini yansıtmakta. Kendilerine Üniversitemiz adına içtenlikle teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Dilde, Fikirde, Sanatta, Kültürde Birlik...

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nin, Orta Asya’dan Akdeniz’e uzanan bir köprü olduğunu belirten Şanlıdağ, “Bu köprü tüm Türki Cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye ve Kıbrıs Türklerini coğrafyamızda buluşturuyor” dedi. Fikirde birlik, sanatta birlik, kültürde birliğin bu proje sayesinde gerçekleştiğinin altını çizen Şanlıdağ, zaman içerisinde dilde birliğin de Modern Sanat Müzesi ile bu topraklarda sağlanacağına emin olduğunu vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Paha Biçilmez Özgürlüğün Nişanesi

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve paha biçilmez özgürlüğün nişanesi olduğunu belirten Prof. Şanlıdağ şöyle devam etti; “Bunu Türk ulusuna sağlayan başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah ve fikir arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Biz Kıbrıslı Türkler Türkiyemiz sayesinde özgürlüğümüze kavuştuk. Bağımsız, güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşıyoruz. Paha biçilemez bir kıymet bu. Günümüzde bile bu büyük özlem birçok Türki devletleri tarafından dillendiriliyor. Türkmenleri, Uygurları, Kosova’lıları unutmayın.”

Sagin Abzalov ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Dünyası ve Halklarını Bir Yerde Toplayıp Birleştirecek”

Kazakistanlı sanatçı Sagin Abzalov ise konuşmasında, tüm davetlileri selamlayarak; “Sergime hoş geldiniz. Sizleri görmekten mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında inşaa edilen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk dünyası ve halklarını bir yerde toplayıp birleştirme, eski arkadaşlarla buluşma, yeni arkadaşları bulma, hayat ve sanat tecrübelerini ve bilgilerin değişimini yapma fırsatları sağlıyor. Tüm Yakın Doğu Üniversitesi ailesine sıcak karşılama, desteği ve ilgisi için şükranlarımı sunmak isterim, sayın Dr. Suat Günsel ve ailesine sağlıklı ömür, mutluluk ve refahı en içten duygularımla temenni ederim. Umarım tüm planlarınız ve hedefleriniz gerçekleştirilecektir.”

Yasbi Agitayev; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyada İlk ve Tektir”

Bir diğer Kazakistanlı sanatçı Yasbi Agitayev de katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında; “Kişisel sergimin açılışında bulunduğunuz için ve benimle bu mutluluğumu paylaştığınız için teşekkür ederim” dedi.

“Muhteşem bir proje olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir ve benim için bu projenin bir parçası olmak yeni bir tecrübe, aynı zamanda da büyük gurur ve mutluluktur” diyen Agitayev; “Eserlerimde kendi hayat deneyimlerimi, duyduklarımı, sanat felsefemi ve enerjmi yansıtmaya çalıştım ve bütün bunları da sizinle paylaşmaya hazırım. Bunlar Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin çatısı altında yer alacaklarından dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim. Bu projede çalışan ve çaba gösteren herkese teşekkürlerimi sunarım.” Dedi.

Bakan Taçoy; “Ülkemizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Gibi Bir Hazineye Sahip Olduğumuz İçin Çok Şanslıyız...”

Daha sonra konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, yeni bir hafta ve yeni bir açılış. 8 ülkeden 483 eser Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün farklı salonlarında sergilenmekte. Bunu belki de bir yıl önce düşündüğümüzde tuhaf gelirdi. 45 sene önce KKTC’nin kurulacağı dönemde hiçbir şekilde akıllardan bile geçmezdi, ülkemizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi bir hazineye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Vizyon ve vizyonun getirdikleriyle birlikte geleceğe nasıl baktığımızı ve nasıl görmek istediğimizi hayal ettiğimizde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düşüncesi ile ortaya çıkan Kurucu Rektör Suat Hocamızı, Yakın Doğu Üniversitesi’ni kutlamamak elde değil.

Bakan Taçoy; “Yakın Doğu Üniversitesi Kendisini Çok Geliştirdi ve Bu Hazine Daha da Büyüyecek”

Bakan Taçoy Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na da atıfta bulunarak, “Sanatçı Agitayev’in resimlerine baktığımda nasıl ki insan doğar, gelişir, büyür, Türkiyemizin de geldiği nokta, kurulduğu günden bu yana dünyada belli bir yere gelmiş, belli bir söz sahibi olan ülke durumda olmasıdır. Eserlere baktığımda aklımdan hep bunlar geçti. Diğer sanatçı Sagit Abzalov'un eserleri ise kendi gelenek ve göreneklerini yansıtmasıyla dünyaya ve hayata asimetrik farklı bir bakışı gündeme getiriyor. Günümüz dünyasında bunları tasvir etmek veya bu şekilde okumak şahsım için ayrı bir güzellik. Hayatın her yaşadığınız evresinde gördüklerinizi hayatla birleştirmek ve felsefenizi ona göre geliştirmek bunun bir bağı olsa gerek. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaşadığı ortam içersinde kendisini çok geliştirdiğini gördüm ve bunu da her fırsata dile getiririm. Bu gelişerek devam edecek, bu hazine daha da büyüyecek. Çok mutluyum ki bu duyguları her seferinde yaşamaya fırsatım oluyor.

Sanatçılara Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi. Sergi 8 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda izlenebilecek.