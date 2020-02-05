Sahne Deneyimi Yaşadılar… Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Düzenlenen “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” Konseri Yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Klasik sanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampüs içerisinde başlatılan “Sanat Titreşimleri” kapsamında düzenlenen “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” yarışmasının konseri gerçekleştirildi.

Klasik müzikle ilgilenen ve bir müzik aleti çalan genç müzisyenlere kendilerini tanıtmak, performanslarını sergilemek ve sahne deneyimi yaşatmak için uygun bir ortam yaratmak amacı ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yarışma şeklinde düzenlenen etkinlik kapsamında dereceye giren 11 öğrenci yaylı, üflemeli ve telli enstrümanlardan oluşan bir performans sergiledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yüzden fazla çocuğun başvuru yaptığı yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilen 11 genç müzisyen, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te karma konser verdi. Konserde keman, flüt ve gitar dinletisi yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren genç müzisyenlere Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde belli dönemlerde ücretsiz eğitim hakkı verildi. Mansiyon ödülü olarak ise Yakın Doğu Üniversitesi müzelerine 6 ay ücretsiz giriş hakkı verildi.

Konserde performans sergileyen çocuklara ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı tarafından plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Meriçli: “Geleceğin Sanatçıları Yetişiyor…”

Konser gecesinde bir konuşma yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocuklar için yapılan her güzel etkinliğin yeni güzellikler doğurduğunu dile getirerek, bunun en güzel örneğinin sahne alan genç müzsizyenlerin performans sergilemesi olduğunu söyledi.

Çocukları kutlayan ve onları bir müzik aleti ile tanıştıran aileleri tebrik eden Prof. Dr. Meriçli, “Sevgili müzik sanatçısı çocuklarımız ve değerli aileleri. Geleceğin Fazıl Say'ları, Idil Biret'leri Kuzey Kıbrıs’ta yetişiyor. Kıbrıs’ın ilk ve tek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak bu güzel günde geleceğin büyük sanatçılarını ve onları yetiştiren siz değerli aileleri kutluyoruz” dedi.

Birbirinden değerli yetenekli sevgili sanatçı çocukları Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programlarına ücretsiz katılmalarını sağlayarak ödüllendirmenin mutluluğunu paylaştığını ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocuklarımızı bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik atölyeleri ile geleceğe hazırlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak deneyerek, eğlenerek, öğrenecekleri ve kendileri keşfedeceklerdi programlara tüm çocukları beklediklerini dile getirdi.