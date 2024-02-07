Sahte evlilikler: Bu işin planlayıcısı olduğu iddia edilen kişinin eşi Kıbrıs'a iade edildi

Polis, Europol, Portekiz ve Letonya makamlarıyla koordinasyon halinde Kıbrıs'ın Aradippou Belediyesi merkezli olayı aydınlatmaya çalışıyor.



Bu arada, Kıbrıs'ta tutuklanan Hindistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13 kişinin tutukluluk kararlarının yenilenmesi için Çarşamba günü Larnaka Bölge Mahkemesi önüne çıkarılmaları bekleniyor.



Önümüzdeki birkaç gün içinde Larnaka CID'den müfettişler, suç operasyonunun arkasındaki beyin olduğu iddia edilen kişinin eşini iade emrine dayanarak Portekiz'e nakletmek üzere yola çıkacaklar. Kadının gelin ve damat bulma işine dahil olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca Letonya makamlarına, ülkeden ücret karşılığında gelin aldığı iddia edilen bir kadının iadesi için de talepte bulunuldu.



Şimdiye kadar 133 sahte evlilik tespit edildi ve üç ülkede 15 kişi tutuklandı. Grubun beyni olduğu iddia edilen Hindistan vatandaşı ve güney Kıbrıs'ta oturma izni almak için sahte evlilikler yaptığı iddia edilen 19 yabancı ise halen aranıyor.



Kıbrıs polisi tarafından toplanan kanıtlara göre, Kıbrıs'ta tutuklanan 25 ve 37 yaşlarındaki iki Hintli, gelin ve damatlara özgürlük belgesi almaları için onlara bir miktar para gönderiyordu.



Tespit edilen toplam sahte düğünlerin 107'si Aradippou belediyesinde, 25'i Lefkoşa'da ve biri de Livadia'da gerçekleşmiştir. Bazı katılımcıların daha sonra kendi düğünlerini takip eden düğünlerde şahitlik yapmaları şüpheleri artırmıştır.



Polis, sahte olduğuna inanılan ve söz konusu çiftler tarafından göçmenlik servisine sunulan çok sayıda belgeyi inceliyor. Bunlar arasında kira, sigorta ve istihdam belgeleri de bulunuyor.

Evlilikleri gerçekleştiren belediye meclis üyeleri, sigorta şirketleri, devlet yetkilileri ve belgelerde adı geçen işverenlerden onlarca ifade alınması bekleniyor.



Bu arada düğünlere izin verdiği için eleştirilere maruz kalan Aradippou Belediye Başkanı Evangelos Evangelides, belediyenin eylemlerini savunarak düğünlerin yasalara uygun olarak yapıldığını ve belediyenin devlet kurumlarının yardımı olmadan belgeleri doğrulama imkanına sahip olmadığını söyledi.



Bu amaçla belediyenin, adı karışan çeşitli ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarından geçmişe yönelik kontroller sağlamak üzere çeşitli girişimlerde bulunduğunu söyledi.



Bazıları ise suç şebekesinin yasadışı eylemleri için Kıbrıs'taki 39 belediye arasından neden sürekli olarak Aradippou Belediyesi'ni tercih ettiği sorusunu gündeme getirerek, belediye başkanının en azından skandaldan dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi.