Salgın Hastalıklar Sempozyumu”, Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleşti

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Matematik Araştırmaları Merkezi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Salgın Hastalıklar Sempozyumu”, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleşti

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Matematik Araştırmaları Merkezi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Salgın Hastalıklar Sempozyumu”, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Türkiye ve KKTC’den birçok uzmanın katılım sağladığı sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Başkanı Doç. Dr. Buket Baddal katıldı.

Yoğun bir ilgi ve katılım sağlanan sempozyumun açılış konuşmalarını ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray ve KKTC Mikrobiyoloji Platformu Başkanı Doç. Dr. Buket Baddal gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından başlayan sempozyumda, “Salgınlarda Laboratuvar Yöntemi”, “Salgın Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolünde Matematiksel Modellemenin Önemi”, “Salgınların Teşhis ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” ve “Salgınlarda Unutulan Enfeksiyonlar” konuları ele alınarak başta COVID-19 olmak üzere birçok salgın hastalık masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun iş birliği içerisinde, şimdi olduğu gibi ileride de bilime ve insanlığa daha nice katkı sağlayacağından eminim.”

Salgın Hastalıklar Sempozyum’unun açılış konuşmasına pandemi döneminde yaşanan sorunlardan ve zorluklardan bahsederek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hepimiz çok zor dönemlerden geçtik. COVID-19 salgınının ilk çıktığı dönemde, İtalya’da eğitim gören iki genç arkadaşım beni arayarak mutlaka önlem almamız gerektiğini yoksa milyonlarca ölümle karşılaşabileceğimizi söyledi. Durumun vehameti açık bir şekilde ortadaydı” dedi.

Pandemi sürecinin hem ekonomik hem de psikolojik olarak insanları çok etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Suat Günsel Hocamızla görüşmeler sonucu değerli Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile tanıştım. Kendisinin ileri bilgileri ve deneyimleri ile birlikte ortaya koyduğu projeler, bu salgın felaketini en iyi şekilde yönetebilmemizde çok büyük bir katkı sağladı. Böylece Dünya Sağlık Örgütü ve birçok kuruluşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını başarılı bir şekilde duyurduk” ifadelerini kullandı.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok kişiye sorumluluk düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yarın ne olacağımız belli değil. Her zaman için tedbirli olmalı ve sorumluluklarımızın farkında olmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun iş birliği içerisinde, şimdi olduğu gibi ileride de bilime ve insanlığa daha nice katkı sağlayacağından eminim. Bilim ve ilimin ışığında yol almak, kendimize ve ülkemize bir şeyler katmak her zaman değerli ve önemlidir. Yakın Doğu Üniversitesi ise bu bilinci baz alarak birçok başarıya imza atmış ve atmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “COVID-19 ne ilk salgındı ne de son salgın olacak. Ancak COVID-19’dan öğrendiğimiz çok şey oldu. Gelecek salgınlara daha hazırız. Üretmekten ve geliştirmekten asla yorulmayacağız.”

Konuşmasına tarihin aynı zamanda insanlar ve mikroplar arasındaki bir mücadele olarak da görülmesi gerektiğini söyleyerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İnsanlar ve mikroplar arasında süregiden mücadele farklı bir tarihi barındırır. Crawford’a göre bu mücadelede mikroplar insanlardan hep bir adım öndedir. Ve evrim sürecimizi derinden etkileyip çok sayıda ölüme yol açarak tarihimizi etkilemiştir” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Uluslararası bir tıp dergisi olan The Lancet, yayımladığı bir raporda COVID-19 salgını sırasında hükümetlerin başarısızlığının önlenebilir milyonlarca ölüme sebep olduğu tespitini yaptı” ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben, “Bizler ise, COVID-19 pandemisinin ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren sizlerle ‘Birlikte Başaracağız’ inancıyla çıktığımız bu yolda dünyada en iyi sınavı veren ülkelerin başında geldik” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak pandemi sürecinde aktif olarak sürekli çalıştıklarını ve üretmekten asla geri durmadıklarını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Pandemi sürecinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirerek ve üreterek halkımızın ve devletimizin kullanımına sunduğumuz solunum cihazlarımız, yerli COVID-19 PCR ve Varyant Analiz Kitimiz ve birçok viral hastalığı önleyici nazal spreyimiz Olirin’i sizlerle paylaştık. Tüm bunların yanı sıra, başta genetik hastalıklar ve kanser olmak üzere pek çok hastalığın genetik analizlerinde ülkemizin dışa bağımlılığına son veren Genom Analiz Laboratuvarımız gibi önemli yatırımlarla çalışmalarımıza devam ettik” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak 1600’ü aşan bilimsel makale ürettiklerini ve sağlık alanında birçok başarıya imza attığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “WOS ve Scopusta’ta taranan ve The Lancet, Lancet Microbiology, Nature, Journal of Infection gibi alanının en iyi dergilerinde yayımlanan sadece COVİD-19 ile ilgili 375 çalışmamız var” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “COVID-19 ne ilk salgındı ne de son salgın olacak. Ancak COVID-19’dan öğrendiğimiz çok şey oldu. Gelecek salgınlara daha hazırız. Üretmekten ve geliştirmekten asla yorulmayacağız” dedi.

Prof. Dr. Sebahat Aksaray: “2019’da kurulan TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu ile eksik kalan bir yanımız daha tamamlandı ve iki ülke arasındaki iş birliği ve bağ daha da güçlendi.”

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray yaptığı açılış konuşmasına “Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 90 yıllık bir geçmişe ve aktif olarak 2.500 üyeye sahip geniş ve köklü bir dernektir” sözleri ile başladı.

TMC’nin eğitimi ve bilimi destekleyen bir topluluk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aksaray, “TMC topluluğu olarak, mikrobiyoloji ile ilgili çalışan birçok bilim insanını bir araya getirerek bilime ve insanlığa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bilim insanları deneyimlerini bu topluluk altında bizlerle paylaşıyor. 2019’da kurulan TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu ile eksik kalan bir yanımız daha tamamlandı ve iki ülke arasındaki iş birliği ve bağ daha da güçlendi” dedi.

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları tebrik ettiğini ve desteklediğini söyleyen Prof. Dr. Sebahat Aksaray, “Yakın zamanda Antalya’da uluslararası olarak yapacağımız Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi’nde de Kuzey Kıbrıslı meslektaşlarımızla bir arada olacak olmanın heyecanı içindeyiz. Bugün ise burada bu seminerde yanımızda olan ve bizlere bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Buket Baddal: “Önümüzdeki ay, yaptığımız tüm bilimsel çalışmaları paylaşmak üzere Antalya’da yapılacak olan TMC 2022 Kongresi’ne katılacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Başkanı Doç. Dr. Buket Baddal, TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun 2 Nisan 2019 tarihinde kurulduğunu söyleyerek “Kurucu başkanımız Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’dan devraldığım bu görev, benim için çok anlamlı ve özel bir görev. Çünkü ülkemiz tıp, mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanlarından birçok bilim insanı barındırıyor. TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu bugün de olduğu gibi birçok bilim insanını bir araya getirmeyi başarıyor” dedi.

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun amacının, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında güçlü bir iş birliği içinde düzenlenen toplantılarla ve eğitimlerle tıp alanındaki meslektaşların yakınlaşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Buket Baddal, “KKTC’de sağlık alanında çalışan, araştırma yapan, seminerlere, eğitimlere, kongrelere katılım sağlamak isteyen tüm meslektaşlarımızı bir araya getirerek bilime katkı sağlamak da en önemli hedeflerimizden biri” ifadelerini kullandı.

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu olarak ilk toplantılarının 2020’de gerçekleştirdiklerini ve kısa süre sonra COVID-19 pandemisinin yaşandığını hatırlatan Doç. Dr. Buket Baddal, “Platformumuz yaşanan tüm aksiliklere rağmen durmadan çalıştı. Öncelikle Uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi’ni gerçekleştirdik. Ülkemizdeki birçok laboratuvardan gelen meslektaşlarımız bu konuda eğitimler aldı” dedi. Akabinde birçok çevrimiçi seminer düzenlediklerini söyleyen Doç. Dr. Buket Baddal, “Yakın zamanda TMC Tüberküloz Çalışma Grubu ile birlikte Tüberkülozda Tanı ve Yöntemleri ile Yapay Zeka Uygulamalı Kursu’nu organize ettik. Önümüzdeki ay ise yaptığımız tüm bilimsel çalışmaları paylaşmak üzere Antalya’da yapılacak olan TMC 2022 Kongresi’ne katılacağız” dedi.